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    Çocukların eğlencesi kötü bitti! Balon bir şehri felç etti!

    İHA
    21 Ağustos 2017 - 06:14Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 06:16

    Kırşehir’de çocukların oynadığı helyum gazlı balon yüksek gerilim hattına takıldı. Meydana gelen patlamayla birlikte şehrin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

    Olay, Şehit Nevzat Aslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Helyum gazlı balonla oynayan 2 çocuk ellerindeki balonları kaçırdı. Uçan balonlar yüksek gerilim hattına isabet edince patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası şehrin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, patlama nedeniyle park halinde olan 40 KC 711 plakalı otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis, çevre kontrolünü sağlarken itfaiye ekipleri de olası yangına karşı otomobilde soğutma çalışması yaptı. Çevreye saçılan balonlar toplanırken, olay yerine gelen MEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışma şehre elektrik tekrar verildi.

    Olayı gören bir vatandaş, "İki tane çocuğun ellerinde balon vardı. Balon yüksek gerilim hattına değince patlama oldu. Çocukları ağlamaya başlayınca iki bayan onları götürdü" dedi

    Etiketler: Kırşehir , Balon , Elektrik
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