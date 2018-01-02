Çocukların dil gelişimi için kitap okumak şart

PAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Denizli’de yaşayan ve çocuğu anaokuluna devam eden orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyde olan 348 anne ve babanın katıldığı araştırmanın sonucunda, anne ve babaların sadece yüzde 30’unun çocuğuna her gün kitap okuduğu, yüzde 8’inin çocuğuna hiç kitap okumadığı, ailelerin yüzde 12’sinin evinde hiç çocuk kitabı olmadığı, ebeveynlerin yüzde 20’sinin çocuğuna ilk kitabı 5 yaşından sonra aldığı ortaya çıktı. Araştırmaya katılan anne-babaların yüzde 36’sının üniversite mezunu ve yüzde 23’ünün ilkokul mezunu olduğunu belirten Erdoğan, araştırma kapsamında anne-babaların ve çocuklarının okuma deneyimleri için bir anket ve çocukların dil becerileri için ise dil gelişim testinin yapıldığını söyledi.

Ayrıca araştırmada, anne-babalardan yüzde 41’nin çocuklarının kendine her gün kitap okunmasını isteği, yüzde 62’sinin ise çocuklarının kendi başına her gün kitapla ilgilendiği sonucu elde edildi. Bunun yanı sıra çocukların yüzde 88’inin kendilerine kitap okunmasından hoşlandığı, anne-babaların eğitim düzeyi ve çocuklarına kitap okuma sıklığı artıkça çocuklarının dil gelişim düzeyinin de arttığı, erken yaşlardan itibaren kitap alınan ve kitap okunan çocuklarının dil gelişimi düzeylerinin diğer çocuklardan daha yüksek olduğu ortaya çıktı.



0-6 yaş çocuklara resimli kitap okunmasıyla miniklerin beyin ve dil gelişiminin desteklenmesi, okuma alışkanlığının kazandırılmasının, çocuğun ileride eğitim hayatında başarılı olmasında etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan, ‘Birlikte Okuma’ kavramının önemine değindi. ‘Birlikte Okuma’yı 0-6 yaş aralığındaki çocukların okuma-yazma bilmedikleri için ebeveynlerinin onlara kitap okuması olarak tanımlayan Erdoğan, böylece çocukların erken yaşta kitapla tanıştırılmasının yanında çocuğun beyin ve dil gelişimine katkı sağlandığını belirtti.

Birlikte okuma etkinliği sayesinde çocukların ebeveynlerinin doğrudan ilgisinden yararlanıp, birlikte kaliteli zaman geçirdiğini anlaması açısından önemli bir rolü olduğunu da belirten Erdoğan, "Kitapların dili günlük konuşmadan farklı olup kelime ve cümle yapısı olarak zengin olduğundan, çocukların dili doğru öğrenmesini ve dil gelişimini doğrudan destekliyor. Kitapların tekrar tekrar belirli aralıklarla okunmasının ise çocuğun bilgiyle tekrar karşılaşmasıyla birlikte öğrenmeyi kolaylaştırıyor. 0-2 yaşta çocuğa kitap okunmasının çocuğun beyin hücreleri arasındaki bağlarının oluşumuna katkı sağlayarak, beyin gelişimini destekliyor ve çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları açısından birlikte okuma en etkili yollardan biri. Araştırmanın sonucu olarak, anne ve babaların doğduğundan itibaren çocuklarına en az günde bir kez kitap okumaları konusunda bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Bu amaçla anne-babaları çocuklarına kitap okumaya teşvik edici eğitimler, atölye çalışmaları, okuma kampanyaları gibi etkinliklerin il milli eğitim müdürlükleri ve halk kütüphaneleri aracılığıyla yapılabilir" dedi.