Çocuklarımızı hangi mafya taşıyacak!

OKULLARDA çocukların önünde yaşanan silahlı servisçi kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki Fatih İlkokulu’nun bahçesinde dün saat 11.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. İki servis şirketinin yönetici ve çalışanları, öğrenci taşıma tartışmasında silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.



Okula giden polis ekipleri yerde yaralılarla karşılaştı. Silahla yaralanan Ramazan Sarı, Cüneyt Elik (27) ve bıçakla yaralanan Kerem Beyazıt hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Elik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı 2 kişinin tedavisi sürerken, olay sırasında kayıt için okulda bulunan veli ve öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Korku içinde okulda bekleyen veli ve öğrenciler polis tarafından dışarı çıkarılırken, kayıt için girmek isteyenlere de izin verilmedi. Polis, okul bahçesinde çok sayıda kovan buldu. Kovanlar Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olay yerinden kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Çatışmada ölen Cüneyt Elik’in kasten yaralamadan emniyette 3 kaydının olduğu, çatışmanın karşı tarafında yer alan Kerem Beyazıt’ın da uyuşturucudan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi. Cüneyt Elik ve Ramazan Sarı’nın geçtiğimiz yıl öğrenci taşıma konusunda yine tartıştıkları belirlendi.



KOLAY PARA YOLU

Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hamza Öztürk, olayla ilgili şunları söyledi: “Servisçilik artık kolay para kazanmanın bir yolu oldu. Önüne gelen servis aracı alıp okul servisçiliği yapıyor. Bu tip olayların önüne geçilmesi için, servis taşımacılığı yapacak olanların daha önce okullarda çalışıp çalışmadığı sorgulanmalı. Türkiye genelinde servis araçlarına hangi kurallar uygulanıyorsa İstanbul’da da bu kuralların uygulanması gerekiyor.”



353'Ü SABIKALI

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 yılında yaptığı bir açıklamada, kentte görev yapan servis şoförlerinden 353’ünün çeşitli suçlardan sabıkalı olduğunu duyurmuştu. Ancak o günden bu yana değişen bir şey olmadı.



Çocukların önünde yaşanan silahlı servisçi kavgalarını Hürriyet manşetlerine taşımıştı. Olaylar üzerine geçen yıl İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bir çalışma başlattı. Bu kapsamda firmalarla ilgili detaylı soruşturma, sürücülerle ilgili de GBT taraması ve güvenlik incelemesi yapılarak, yeniden rapor verilmesi kararlaştırıldı.



Bu çalışmanın ardından, sabıka kaydı olan, suça karışan, son 5 yıl içinde alkollü araç kullanan veya ölümlü trafik kazasına karışan, hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi geri alınan servis şoförleri, servislerden alınacaktı. Bu yönde sürücü çalıştıran okul servisi firmalarının ruhsatları da iptal edilecekti.



