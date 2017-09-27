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    Çocukları öldürmekle tehdite 2 yıl 10 ay

    BERLİN
    27.09.2017 - 16:27 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 16:27

    Almanya’nın Aachen kentinde mektup yazdığı aileleri çocuklarıyla tehdit ederek para isteyen bir kişi, 2 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

    ALMANYA'nın Aachen kenti çevresinde yaşayan aileleri tehdit eden Axel W., hapsi boyladı. Aachen Eyalet Mahkemesi, ailelere mektup yazıp çocuklarını öldürmekle tehdit edip şantajla para isteyen sanığı 2 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırdı. Tam 13 aileye mektup yazan 50 yaşındaki şantajcı, ‘20 bin Euro ödemezseniz çocuğunuz ölür’ diyerek ailelerden para koparmayı planladı. 

    GOLF KULÜBÜNE ÜYE OLDU
    Mektupların büyük bölümünü de yanlış adreslere gönderdi. Mektubu alan ailelerin büyük bölümünün ya hiç çocuğu yoktu ya da çocuklar artık yetişkindi. Tehdit edilen aileler mektuplarla birlikte polise başvurdu. Polisin yakaladığı şantajcı yargı önüne çıktı. Yargılandığı mahkemede zengin ailelerden para koparmak için golf kulübüne üye olduğunu da anlatan sanık, mektup yazdığını da itiraf etti. Alex W. bundan sonraki hayatının iki yıldan fazlasını demir parmaklıkların ardından geçirecek.

    Etiketler: Aachen , Axel W. , Tehdit , şantaj , Ceza
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