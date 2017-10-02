Çocukları internetteki tehlikelerden korumak için modeminize bunları yapın!

TP-Link, son dönemde Mavi Balina oyunu ile bir kez daha gündeme gelen çocukların internette güvenliği konusunda, ailelere modem/yönlendiriciler (router) üzerinden yapabilecekleri denetimleri hatırlatıyor. TP-Link’in hemen her modeminde yer alan Ebeveyn Kontrolü özelliği ile anne-babalar, çocukların internet erişimine çeşitli kısıtlamalar getirebiliyor.

TP-Link Türkiye Teknik Destek Mühendisi Eren Yatır, internetin yaşamı kolaylaştıran ve artık olmazsa olmaz bir araç olduğunu belirterek, “Ancak, özellikle çocukların internet kullanımı konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi çok önemli. Bunun yanında çocukların korunması ve denetlenmesi için internet erişimlerine kısıtlamalar getirmek de gerekiyor” diyor. TP-Link’in pek çok modem modelinde yer alan Ebeveyn Kontrolü özelliğinin ailelerce bilinmesi ve kullanılmasının önemli olduğunu söyleyen Yatır, “Bu özellik ile anne-babalar, çocukların internete bağlantı saatlerinden erişemeyecekleri sitelere kadar çeşitli engeller oluşturabiliyorlar. Böylece istenmeyen sitelere erişim engellenebiliyor ya da çocuğun sadece anne-babanın evde olduğu saatlerde internete bağlanması sağlanabiliyor” diyor. Ebeveyn Kontrolü özelliğinde bazı sitelerin adını yazarak engelleme yapılabiliyor. Örneğin son dönemde anne-babaların korkulu rüyası haline gelen Mavi Balina oyunu ve bu oyunun yayınlandığı web sitesi url bazlı engellenebiliyor.

Eren Yatır, Ebeveyn Kontrolü özelliğinin kullanımının son derece kolay olduğunu belirtiyor. Modem arayüzüne girerek ya da TP-Link’in Android ve iOS destekli ücretsiz uygulaması olan Tether desteği olan modem/yönlendiricilerde akıllı telefonlar üzerinden tüm ayarların ve kısıtlamaların yapılabildiğini söyleyen Yatır, “Aileler genelde modemlerinde bu özelliğin olduğunu bilmiyorlar. Önerimiz mutlaka modemlerinde bu özelliğin varlığını sorgulamaları ve varsa kullanmaları. Bu sayede hem çocuklar daha güvenli olarak internet kullanabilecekler hem de anne-babaların içleri rahat olacak” diyor.