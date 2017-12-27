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    Çocukları döven polis için suç duyurusu!

    ADANA (AA)
    27.12.2017 - 16:14 | Son Güncelleme:

    Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Adana Adliyesindeki çocuk bekleme odasında çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen bir polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Adana Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Elçi, Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş ve komisyon üyelerinin, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen bir polis memuru hakkında "kasten yaralama" suçundan suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. 

    Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

    Etiketler: Adliye , çocuğa şiddet
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