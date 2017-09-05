Çocuklara iki günlük sanat atölyesi

Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’da çocukları sanatla buluşturacak. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak, sanatı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmek hedefiyle Yıldız Holding’in hayata geçirdiği Ülker Çocuk Sanat Atölyesi, 14-17 Eylül tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda çocukları ağırlayacak. Çocukların hayal güçlerinin ve estetik duygularının gelişimini destekleyecek çalışmaların uygulanacağı atölyede, çocuklar uzman eğitmenlerle birlikte yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak. 2011 yılından bu yana düzenlenen, farklı etkinliklerin içinde yer alan atölye, çocukların Burhan Doğançay, Hüsamettin Koçan gibi tanınmış sanatçılarla bir araya gelmesine olanak sağladı.

5 FARKLI BÖLÜM YER ALACAK

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 16 bini aşkın çocuğu sanatla buluşturdu. Atölyede bu sene sanatın izleyicisi ya da üreticisi olan çocukların, sanatın kendisi veya eserin bir parçası olmaları için tasarlanan etkinlikler yer alacak. Burada amaç, sanatı çocuklar için resim, heykel, fotoğraf gibi bilindik türlerin dışına çıkarmak, teknolojiyi, kendini, sesini ve hareketlerini de bir sanata dönüştürebileceklerini çocuklara göstermek. Bu sene atölye kapsamında 5 farklı bölüm yer alacak.