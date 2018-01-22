Çocuklara ‘gönüllü’ kodlama eğitimi

Kodlama Derneği Başkanı Gizem Göktepe, dünyada kodlamanın öneminin çoktan fark edildiğini belirtti. Göktepe, günlük hayatta işleri kolaylaştıran eşyaların neredeyse tamamının bir yazılım teknolojisiyle çalıştığını söyledi.

Göktepe, kodlama dilini öğrenmenin teknolojiyi yönetebilme gücü vereceğini belirterek, "Kodlama, çok yakında olmazsa olmazlarımız arasına girecek. Araştırmalara baktığımızda, önümüzdeki 10 yıl içinde, kaybolacak birçok meslek dalı var. Artık yenilebilir enerji teknisyenlerine, makine öğreticilerine, yapay zeka mühendislerine ihtiyaç duyulacak. Sadece kendimiz için değil ülkemizin geleceği açısından da 'bir değer üretebilmek, öncü olabilmek' adına kodlama bilmek çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknolojiyi üretebilen, yönetebilen ve pazarlayabilen ülkeler arasına girmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Bu bağlamda, kodlama öğrenmenin ülkenin geleceğine katkı sağlayacağına inanan farklı mesleklere sahip kişilerle birlikte yaklaşık 5 ay önce Ankara’da Kodlama Derneğini kurduklarını söyleyen Göktepe, "Avrupa’da 12 ülkede kodlama zorunlu olarak müfredatlara konuldu. Çin de bu işi daha ileriye götürerek anaokulunda kodlama öğretmeye başladı. Türkiye'de ise Vodafone ve Habitat iş birliğinde düzenlenen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında çeşitli illerde düzenlenen bazı platformlar var" diye konuştu.

"KODLAMA ÇOCUKLARIN YARATICILIĞINI ARTIRIYOR"

Kodlama eğitimlerini, teknolojik imkânı sınırlı olan dezavantajlı bölgelerde 6-18 yaşlarındaki çocuk ve gençlere vermeye çalıştıklarını dile getiren Göktepe, şöyle devam etti:

"Amacımız bilgiye ve teknolojiye erişmede fırsat eşitliği oluşturmak ve çocukları, oynadıkları oyunları tasarlayabilen, üretebilen ve ürettiğini sunabilen bireyler haline getirmek. Çocuklar kodlamayla problem çözme becerisi kazanıyor, problemlere alternatif çözüm yolları buluyor, hata yapıyor ve neden sonuç ilişkisi kurmayı öğreniyor. Bu sayede yaptıklarının sonuçlarını ön görebilme yetisi ve geleceğe dair doğru seçimler yapabilme becerisi kazanıyorlar. Önceden riskleri görüp önlem alabilen çocuklar kendilerine uzun vadede ulaşılabilir hedefler koyabiliyor. Kodlama çocukların yaratıcılığını artırıyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir ortama kavuşan çocukların öz güvenleri artıyor.

Kodlama çocuğa matematikteki x ve y'leri nasıl eğlenceyle kullanabileceğini öğretiyor. Ülkemizin her köşesinde pırıl pırıl parlak fikirleri olan çocuklarımız var. Sırf imkânları yok ve teknolojiye uzaklar diye onların bu yeteneklerini görmezden gelemeyiz. Adım adım her ilde bu eğitimlerin yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Kodlama eğitimlerini beyin fırtınaları ve inovasyon çalışmalarıyla destekleyip, çocukları kariyer seçimleri için alanında uzman kişilerle buluşturmaya çalışıyoruz."

GÖNÜLLÜLERDEN DESTEK

Eğitimler için gerekli kaynağı gönüllülerden sağladıklarını belirten Göktepe, şöyle konuştu:

"Bazı gönüllüler teknik ekipman desteği sağlarken, bazıları da maddi destekte bulunuyor. Kullanmadıkları tabletlerini verenler bile var. Bizlere eğitimlerde ve koordinasyonda destek olmaya hazır gönüllü eğitmenlerle eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitim için okullarda bilgisayar laboratuvarı mevcutsa oralarda, değilse çeşitli kişi ve kuruluşlardan sağlanan bilgisayarlarla önceden projelendirilen okullara gidip eğitimleri gerçekleştiriyoruz."

Dernek olarak, özellikle yerel çaplı kodlama eğitimlerinin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini düşündüklerini aktaran Göktepe, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu eğitimleri düzenleyen grup ve kuruluşlara her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi.

Göktepe, kodlamanın önemini anlayan iş dünyasının, ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte nitelikli personel için çaba sarf ettiğini belirterek, "Dünyayla rekabette başarı getirecek olan bilgi teknolojilerinin kullanımı topyekun bir seferberliği gerektiriyor. Bu nedenle iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği her geçen gün daha da önem kazanıyor. Ülke çapında fark yaratacak işler için daha çok ortak projeler geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.