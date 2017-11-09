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Çocuklara bamyayı sevdirecek 2 özel bamyalı tarif

Bamya sonbaharın en kıymetli, bol lif kaynağı, vitamin deposu sebzesi. Ancak maalesef biz bu sebzenin değerini çok geç yaşta anlıyoruz. Sümüksü yapısı nedeniyle çocukken bu sebzeyi yemek bizim için bir kâbus oluyor. Ancak belki de değişik tariflerle çocuklara bu sebzeyi sevdirmek mümkündür. İşte size deneyebileceğiniz iki farklı tarif...

Kaynak: Doğan Burda
09.11.2017 - 16:05 | Son Güncelleme :

BAMYA ÇORBASI

İpucu: Bu çorba bittiğinde yeşil bir renk alacak. Eğer çocuğunuz bu çorbaya mesafeli bakarsa çorbanın uzaylı çorbası olduğunu söyleyin. Yemekleri farklı servis etmek, çocukların hayal gücünü harekete geçirir ve sizin de işinizi kolaylaştırır.

Malzemeler
1 bardak bamya, 1 tatlı kaşığı kıyma, 1 kaşık soğan, 1 küçük boy domates, 1 diş sarımsak, 1 kaşık bulgur, 2 kaşık zeytinyağı.

Hazırlanışı

Soğanlarınızı ince ince kıyın ve sarımsaklarla karıştırıp zeytinyağında hafifçe kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıymalar suyunu çektiğinde domatesinizi bulgurunuzu ve bamyalarınızı ekleyin. Üzerine 1,5 bardak su ekleyin ve 25 dakika kadar pişirin. Tüm malzemeniz piştiğinde bir kevgirden ya da robottan geçirin ve çorba kıvamını elde edene kadar karıştırın. İşte uzayın derinliklerinden gelen vitamin deposu yeşil çorbanız hazır.

Çocuklara bamyayı sevdirecek 2 özel bamyalı tarif

MISIR UNLU BAMYA

İpucu: Bamya yemek şeklindeyken çocuğunuzun hoşuna gitmiyorsa onu daha cips bir halde karşısına çıkarıp kafasını karıştırabilirsiniz. O bu sebzenin bamya olduğunu anlayana kadar hepsini afiyetle yiyecek bile.

Malzemeler

1 kg bamya, 3 yumurta, mısır unu, tuz, karabiber, pul biber, üzerine mayonezli yoğurt.

Hazırlanışı

Bamyaları yıkayın ve sertliğini almak için 30 dakika boyunca sıcak suda bekletin. Daha sonra suyunu dökün ve süzdürerek içindeki suyu da salmalarını sağlayın. Yumurtayı, tuzu, pul biber ve karabiberi bir kâsenin içinde iyice karıştırın. Bamyalarınızı önce bu karışıma daldırın, daha sonra mısır ununa bulayıp pembeleşinceye kadar kızartın. Kızarmış bamyalarınızın üzerine mayonezli yoğurdunuzu dökün ve afiyetle yiyin.

ÇOCUKLARINIZ BU TATLILARI DA ÇOK SEVECEK

Etiketler: bamyalı tarifler , Yemek Tarifleri , çocuklar için yemek tarifleri
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