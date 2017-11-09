Çocuklara bamyayı sevdirecek 2 özel bamyalı tarif

BAMYA ÇORBASI
İpucu: Bu çorba bittiğinde yeşil bir renk alacak. Eğer çocuğunuz bu çorbaya mesafeli bakarsa çorbanın uzaylı çorbası olduğunu söyleyin. Yemekleri farklı servis etmek, çocukların hayal gücünü harekete geçirir ve sizin de işinizi kolaylaştırır.
Malzemeler
1 bardak bamya, 1 tatlı kaşığı kıyma, 1 kaşık soğan, 1 küçük boy domates, 1 diş sarımsak, 1 kaşık bulgur, 2 kaşık zeytinyağı.
Hazırlanışı
Soğanlarınızı ince ince kıyın ve sarımsaklarla karıştırıp zeytinyağında hafifçe kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kıymalar suyunu çektiğinde domatesinizi bulgurunuzu ve bamyalarınızı ekleyin. Üzerine 1,5 bardak su ekleyin ve 25 dakika kadar pişirin. Tüm malzemeniz piştiğinde bir kevgirden ya da robottan geçirin ve çorba kıvamını elde edene kadar karıştırın. İşte uzayın derinliklerinden gelen vitamin deposu yeşil çorbanız hazır.
MISIR UNLU BAMYA
İpucu: Bamya yemek şeklindeyken çocuğunuzun hoşuna gitmiyorsa onu daha cips bir halde karşısına çıkarıp kafasını karıştırabilirsiniz. O bu sebzenin bamya olduğunu anlayana kadar hepsini afiyetle yiyecek bile.
Malzemeler
1 kg bamya, 3 yumurta, mısır unu, tuz, karabiber, pul biber, üzerine mayonezli yoğurt.
Hazırlanışı
Bamyaları yıkayın ve sertliğini almak için 30 dakika boyunca sıcak suda bekletin. Daha sonra suyunu dökün ve süzdürerek içindeki suyu da salmalarını sağlayın. Yumurtayı, tuzu, pul biber ve karabiberi bir kâsenin içinde iyice karıştırın. Bamyalarınızı önce bu karışıma daldırın, daha sonra mısır ununa bulayıp pembeleşinceye kadar kızartın. Kızarmış bamyalarınızın üzerine mayonezli yoğurdunuzu dökün ve afiyetle yiyin.
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