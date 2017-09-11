Çocuklar sanatla buluşacak!

Çocukların hayal güçlerinin ve estetik duygularının gelişimini destekleyecek çalışmaların uygulanacağı atölyede, çocuklar uzman eğitmenlerle birlikte yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak. 2011 yılından beri farklı etkinliklerin içinde yer alan atölye, çocukların Burhan Doğançay, Hüsamettin Koçan gibi tanınmış sanatçılarla bir araya gelmesine olanak sağladı.



“Yapmak” değil “olmak”



Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 16 bini aşkın çocuğu sanatla buluşturan atölye, her geçen yıl zengin içeriklerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Atölyede bu sene sanatın izleyicisi ya da üreticisi olan çocukların, sanatın kendisi veya eserin bir parçası olmaları için tasarlanan etkinlikler yer alacak.







Burada amaç, sanatı «yapmak» değil «olmak» aşamasına getirerek bir farkındalık sağlamak. Başka bir deyişle sanatı çocuklar için resim, heykel, fotoğraf gibi bilindik türlerin dışına çıkarmak, teknolojiyi, kendini, sesini ve hareketlerini de bir sanata dönüştürebileceklerini çocuklara göstermek. Bu sene atölye kapsamında 5 farklı bölüm yer alacak.