Çocuklar trafik kurallarını öğreniyor

2001 yılında Almanya’da başlatılan, 2013‘te ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen ‚MobileKids Trafik Eğitim Projesi‘ binlerce çocuğa ulaşıyor. Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin başlattığı çalışmanın Türkiye ayağında çocukların trafikte doğru ve dikkatli davranmalarını sağlayacak eğitimler, bu kez Aksaray’da uygulanıyor. Proje kapsamında 7-12 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor.

4 OKULDA 2 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM

Temel trafik kavramları, kuralları, trafikte dikkat, karşıdan karşıya geçme ve özel durumlar bölümlerinden oluşan eğitimde çocuklar, yetkinliklerini artırma şansına sahip oluyor. Ağustos sonuna kadar Aksaray’da kalması planlanan Trafik Ateşböceği Gezici Eğitim Tırı‘nın, bu sürede toplam dört okulda, 2 bin çocuğa eğitim vermesi öngörülüyor. Tırın okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte firma Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanlarının çocuklarına da eğitim verecek.

UYGULAYARAK ÖĞRENİYORLAR

2017 yılı sonu itibariyle 13 ilde, 38 okulda 17 bin 750 öğrenciye trafik eğitimi verilen projede eğitim etkinlikleri, ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Ateş Böceği Gezici Trafik Eğitim Tırı’nda gerçekleştiriliyor. Ateşböceği içerisindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyor.