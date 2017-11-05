Çocuklar robot yapmayı öğrenecek

Kepez Belediyesi, İlçe Milli Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında projede görev alacak 10 okuldan gönüllü 11 bilgisayar öğretmeni için kodlama eğitimi düzenledi. Türkiye’de kodlama eğitimi alanında uzman olan firmaların eğiticileri tarafından öğretmenlere profesyonel kodlama dersi veriliyor.

Eğitim tamamlandıktan sonra Esentepe Mahallesi’ndeki Amir Ateş Semt Konağı’nda kodlama atölyesi açılacak. Kodlama eğitimini tamamlayan öğretmenler, bu merkezde Kepezli çocuklara kodlamayı, bilgisayar yazılımını, web sitesi oluşturmayı ve robot yapmayı öğretecekler. Ortaokul öğrencileriyle başlayacak olan kodlama eğitimi, daha sonra ilkokul ve lise kademelerini kapsayacak. Yaklaşık 6 ay sürecek kodlama eğitimin ardından öğrenciler, öğrendiklerini bilim şöleninde sergileyecekler.

Kepezli çocukların bilim ve teknolojiyle buluşturmanın finalinde ise bilim merkezi var. Başkan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesi içerisine TÜBİTAK işbirliği Akdeniz bölgesinin ilk bilim merkezini kuruyor. Tamamlandıktan sonra kodlama atölyesi, bilim merkezinde çocuklara hizmet vermeye devam edecek.

“DÜNYAYLA YARIŞACAK KUŞAK YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Sağlık Merkezi toplantı salonunda devam eden kodlama eğitimi çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Tütüncü, ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ve eğiticilerle projelerin aşamalarını konuştu. Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak çocukların gelişimine ve eğitimine önem verdiklerini söyledi. Kepezli çocukları, dünyayla yarışacak bir kuşak haline getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, “22 okulda bilişim sınıfları açtık. Şimdi de kodlama eğitimiyle çocuklarımıza bambaşka bir ufuk açıyoruz. 22 okula kazandırdığımız bilişim sınıfları, sadece bilişim sınıfı olmakla kalmayacak bunun yanında kodlama eğitimin bir alt yapısını teşkil edecek” dedi.

ANTALYA’DA İLK KODLAMA EĞİTİMİ KEPEZ’DE

Projede yer alacak 11 eğiticiye profesyonel kodlama eğitimi verdiklerini söyleyen Başkan Hakan Tütüncü, “Türkiye’de kodlama eğitimi alanında uzman olan firmaların eğiticileri tarafından kodlama eğitimi veriliyor. Sonrasında eğitim verdiğimiz eğiticiler, oluşturduğumuz bir merkezde çocuklarımıza kodlama dersleri verecekler. Bilim, sanayi ve teknolojinin çok farklı bir istikamette geliştiği dünyada bilişim teknolojileri hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Gelecek bilişim teknolojilerinde. Bizim çocuklarımız da bilimsel bilgiyle daha içli, dışlı olsun diye, bilimsel bilgiyi merkeze alarak hayatı kolaylaştıracak çözümler üzerinde düşünsünler diye böyle bir adım atıyoruz. Antalya’da olmayan teknik imkânları Kepez’in çocuklarına hazırlıyoruz. Sadece Kepez’in çocukları değil, bu projemizin Antalya’nın bütün çocuklarına hizmet vermesini arzu ediyoruz. Antalya’da örnek ve ilk olacak kodlama eğitimini Kepez’de başlatacağız” dedi.

KODLAMA NEDİR?

Bilgisayar yazılım programının ilk adımı olan kodlama, bilgisayarda yazılım, uygulama ve web sitesi oluşturmayı mümkün kılan bir dilde elektronik olarak yazmak anlamına geliyor. Yüzlerce kodlama dili var. Bu temel bilgi öğrenildiğinde, bilgisayarda kendi yazılım, uygulama ve web sitenizi yapmanız mümkün olabiliyor.