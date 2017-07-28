Çocuklar  ‘Oyun Karavanı’nda

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Oyun Karavanı Projesi" hayata geçirildi. Proje Mardinli çocuklarla buluştu. Aile ve Sosyal Politikalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) ve Ümraniye Belediyesi’nce yürütülen, sekiz ilde uygulanacak projenin ikinci durağıydı Mardin’di. Merkez Artuklu ilçesinde kurulan oyun karavanına sadece çocuklar değil, veliler de yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel çocuk oyunlarından çuval yarışı, halat çekme, mendil kapmaca, sek sek gibi oyunları doyasıya oynayarak eğlendiler. Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar, şarkılar söyleyerek kendilerine verilen çeşitli hediyelerden aldı. İlk durağı Diyarbakır olan karavan, Mardin'den sonra Siirt, Van, Ağrı, Muş, Bingöl ve Tunceli’ye de gidecek.

TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLMASINLAR

Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, bu etkinliklerdeki amaçlarını şöyle dile getirdi:

“2010 yılından bu yana geleneksel çocuk oyunlarını hatırlatmayı hedefleyen, sek sek, mendil kapmaca, yakan top, halat çekmece gibi oyunlarda Türkiye çapında ligler düzenliyoruz. 60 binin üzerinde çocuğumuz bu liglere katılıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi adı altında gerçekleştirdiğimiz bu projede asıl amacımız doğu ve güneydoğudaki çocuklara bu oyunları götürebilmek. Bunların yanı sıra mülteci kamplarında da benzer etkinlikler gerçekleştirdik, çocuk oyun liglerini başlattık. Arzumuz ve hedefimiz, teknolojinin evlere kapattığı çocuklarımızın bu güzelliklerin farkına varması ve yaşaması…”

Çocuk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cumhur Melikoğlu ise, katkılarından dolayı Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.