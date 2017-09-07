Çocuklar karikatür serüvenine çıkacak

Çocuklara karikatür yöntemlerini, kavramları ve mizahi anlatımın özelliklerini tanıtan farklı bölümler, çizerin kendi sanat yaşamından izler taşıyor. Çocuk Hico eşliğinde usta-çırak ilişkilerine tanık olan çocuklar, karikatür tarihimizin köşe taşlarıyla tanışıyor. İlk gülmece dergimiz Diyojen’den ilk kadın karikatüristimiz Selma Emiroğlu’na, Cemal Nadir’in Amcabey’inden Oğuz Aral’ın Gırgır’ına uzanan harika bir yolculuk başlıyor.

Sanatçı, mizahi betimleme, imgelem, görsel yorumlama konularındaki incelikleri anlatırken insanlığın evrensel sorunlarına da dikkat çekiyor. Çevre kirliliği, savaşlar, organ bağışı gibi mevzular, karikatürlerin yanı sıra o konulardaki genel bilgilerle zenginleşiyor. Çizim tekniklerine de yer verilen kitap, her yaştan karikatürsevere nereden başlayacağı ve nasıl bir yol izleyeceği konularında anahtar niteliğinde bilgiler sunuyor. Ancak Hicabi Demirci’nin öncelikli amacı karikatüristler yaratmak değil, herkesin sahip olması gerektiğine inandığı mizah anlayışına yaşamımızda yer açmak.

Kitabın, sanatçının çizimlerinden oluşan albüm niteliğindeki son bölümü görsel okuma ve yorumlamaya yardımcı sorularla güçleniyor. Dünyaca ünlü pek çok karikatüristin portre çizimleriyle desteklediği ‘Çizginin Çizgisi’, “Gülmeye başladığımızda egomuzun etrafına ördüğümüz duvarlar yıkılır, içimizdeki çocuk ortaya çıkar” diyor.

ÇİZGİNİN ÇİZGİSİ

KARİKATÜRÜN SERÜVENİ

Hicabi Demirci

Desen Yayınları, 2017

104 sayfa, 26 TL

Çılgın mucit adayları için...

Fıkır fıkır dans eden kuru üzümler, kapı eşiğinizi bir tabloya dönüştürecek boya bombaları, zıplayan yumurtalar, etrafınızda süzülen uçan daireler... Bol şamatalı matrak deneyler, çılgın mucit adaylarını bekliyor. Kitapta yer alan 47 deney, basit talimatlar ve şaşırtıcı bilgiler eşliğinde ilerliyor. Ve Jesse Goossens’in muzip diline Linde Faas’ın akıl çelen çizimleri eklenince, her evin bir laboratuvara dönüşmesi kaçınılmaz oluyor. Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle kendi yanardağınızı püskürtebilir, küçücük bir kavanozda fırtınalar estirebilir, mini roketinizi uçurabilirsiniz. Dilerseniz eski moda kandiller, fırınlanmış bilyeler, gökkuşağı gülleri yapabilirsiniz. Bütün bunlardan sonra küçük bir tatlı molasına kimse hayır demez sanırım. Öyleyse, sadece su ve şekerle yapılan, büyüdükçe büyüyen kristal lolipoplar tam size göre. Dört gözle kışı bekleyen kar topu severler için de deneyler mevcut. Baş ucunuzda dönen bulutlar arasında hayallere dalmaya, odanıza yağan ışıl ışıl kar tanelerini selamlamaya hazır olun derim.

Peki sadece mucit adaylarını mı hoplatıp zıplatacak bu deneyler? Tabii ki hayır! Büyücü çıraklarını bekleyen numaralar onları ustalığa terfi ettirecek cinsten. Öyle ki, bir bardağı yok etmeleri artık işten bile değil. Merakınıza yenilip de sihirbazlık hilelerini not aldıkları defterleri kurcalamaya kalkmayın. Zira görünmez mürekkeple yazdıkları yazıları okumanız mümkün görünmüyor.

KOLA FISKİYELERİ VE SIÇRAYAN BOYA BOMBALARI

Jesse Goossens

Resimleyen: Linde Faas

Çeviren: Seda Ateş

Can Çocuk, 2017

110 sayfa, 19,5 TL