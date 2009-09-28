CamianÄ±n Ã¼zerindeki kara bulutlarÄ± yok edebilirsiniz... Fatih Kaya yazÄ±yor
ArtÄ±k elinizde fÄ±rsat var...
Sezon Ã¶ncesini silip atÄ±n...
TÃ¼m olumsuzluklarÄ± unutun...Â
Ã–nÃ¼nÃ¼zdeki 3 maÃ§a odaklanÄ±n...
CSKA ile deplasmanda, Denizli ve KasÄ±mpaÅŸa ile Ä°nÃ¶nÃ¼'de...
Bu fikstÃ¼rÃ¼n bir bahanesi olamaz...
TaraftarÄ±n beklentisi, 3 maÃ§ta 3 galibiyet...
BaÅŸka yolu yok...
GeÃ§en sezonun Ã§ifte kupalÄ± ÅŸampiyonu 3'te 3 yapamaz mÄ±?
EÄŸer kendinizde bu gÃ¼cÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yorsanÄ±z;
Medya da Ã¼zerinize oynanan(!) oyunlarÄ± okuyun!
EtrafÄ±nÄ±za bakÄ±n, yÃ¶neticilerinizin sizi yalnÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼n!
Ä°nanÃ§larÄ±mÄ±zÄ± sorgular gibi tÃ¼m baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±, sadece dualara(!) baÄŸlayan yÃ¶neticinizin sÃ¶zlerini hatÄ±rlayÄ±n!
Ve kendinize o cevabÄ± verin!
Yapabiliriz!
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Gelelim ilk maÃ§a... CSKA Moskova...
Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda zorlanacak neyiniz var?
Rakibin hangi futbolcusu sizlerden daha iyi?
Aldonin mi? Rahimic mi? Veya Dzagoev mi?
Farz edin ki iyi olsun...
DeÄŸiÅŸen ne olacak?
Tek yapmanÄ±z gereken sahada kanÄ±nÄ±zÄ±n son damlasÄ±na kadar savaÅŸmanÄ±z...
90 dakika boyunca pes etmemeniz...
Bu kadar!
Puan kayÄ±plarÄ±na raÄŸmen sizi teselli edip, tribÃ¼ne davet eden taraftarÄ±nÄ±z iÃ§in...
Ekran baÅŸÄ±nda milyonlar, Moskova'da binler iÃ§in...
AlacaÄŸÄ±nÄ±z galibiyetler ile BeÅŸiktaÅŸlÄ± olacak ufacÄ±k bedenler iÃ§in...
Gelecekte Ã§ocuklarÄ±nÄ±za, torunlarÄ±nÄ±za anlatmanÄ±z iÃ§in...
Ve en Ã¶nemlisi onurunuz iÃ§in!
ZamanÄ± geldi Ã§ocuklar!
Ä°nanÄ±n!
AynÄ± NazÄ±m Hikmetâ€™in hayat verdiÄŸi dizelerdeki gibiâ€¦
<Ä±>Ã‡ocuklar inanÄ±n, inanÄ±n Ã§ocuklar
GÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶receÄŸiz gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler
MotorlarÄ± maviliklere sÃ¼receÄŸiz
GÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶receÄŸiz gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler
Bu inancÄ±, umudu kÄ±rmayÄ±n...
Tek bir vÃ¼cut olun...
Ve baÅŸarÄ±n...
Fatih Kaya yazÄ±yor