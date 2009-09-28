CamianÄ±n Ã¼zerindeki kara bulutlarÄ± yok edebilirsiniz...

ArtÄ±k elinizde fÄ±rsat var...

Sezon Ã¶ncesini silip atÄ±n...

TÃ¼m olumsuzluklarÄ± unutun...Â



Ã–nÃ¼nÃ¼zdeki 3 maÃ§a odaklanÄ±n...



CSKA ile deplasmanda, Denizli ve KasÄ±mpaÅŸa ile Ä°nÃ¶nÃ¼'de...

Fatih Kaya yazÄ±yor

Bu fikstÃ¼rÃ¼n bir bahanesi olamaz...

TaraftarÄ±n beklentisi, 3 maÃ§ta 3 galibiyet...

BaÅŸka yolu yok...

GeÃ§en sezonun Ã§ifte kupalÄ± ÅŸampiyonu 3'te 3 yapamaz mÄ±?

EÄŸer kendinizde bu gÃ¼cÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yorsanÄ±z;

Medya da Ã¼zerinize oynanan(!) oyunlarÄ± okuyun!

EtrafÄ±nÄ±za bakÄ±n, yÃ¶neticilerinizin sizi yalnÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼n!

Ä°nanÃ§larÄ±mÄ±zÄ± sorgular gibi tÃ¼m baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±, sadece dualara(!) baÄŸlayan yÃ¶neticinizin sÃ¶zlerini hatÄ±rlayÄ±n!

Ve kendinize o cevabÄ± verin!

Yapabiliriz!



**



Gelelim ilk maÃ§a... CSKA Moskova...

Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda zorlanacak neyiniz var?

Rakibin hangi futbolcusu sizlerden daha iyi?

Aldonin mi? Rahimic mi? Veya Dzagoev mi?

Farz edin ki iyi olsun...

DeÄŸiÅŸen ne olacak?

Tek yapmanÄ±z gereken sahada kanÄ±nÄ±zÄ±n son damlasÄ±na kadar savaÅŸmanÄ±z...

90 dakika boyunca pes etmemeniz...

Bu kadar!



Puan kayÄ±plarÄ±na raÄŸmen sizi teselli edip, tribÃ¼ne davet eden taraftarÄ±nÄ±z iÃ§in...

Ekran baÅŸÄ±nda milyonlar, Moskova'da binler iÃ§in...

AlacaÄŸÄ±nÄ±z galibiyetler ile BeÅŸiktaÅŸlÄ± olacak ufacÄ±k bedenler iÃ§in...

Gelecekte Ã§ocuklarÄ±nÄ±za, torunlarÄ±nÄ±za anlatmanÄ±z iÃ§in...

Ve en Ã¶nemlisi onurunuz iÃ§in!



ZamanÄ± geldi Ã§ocuklar!

Ä°nanÄ±n!

AynÄ± NazÄ±m Hikmetâ€™in hayat verdiÄŸi dizelerdeki gibiâ€¦



<Ä±>Ã‡ocuklar inanÄ±n, inanÄ±n Ã§ocuklar

GÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶receÄŸiz gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler

MotorlarÄ± maviliklere sÃ¼receÄŸiz

GÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶receÄŸiz gÃ¼neÅŸli gÃ¼nler



Bu inancÄ±, umudu kÄ±rmayÄ±n...

Tek bir vÃ¼cut olun...

Ve baÅŸarÄ±n...