Çocuklar İçin TEGV’de öğrenmenin sonu yok

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, güzel bir çocukluk geçirmeleri ve geleceğe donanımlı hazırlanmaları için, yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor. TEGV’in 2017-2018 Etkinlik Yılı Eylül ayında başladı.

TEGV'in Türkiye geneline yayılmış 71 Etkinlik Noktası, bütün çocukları kucaklayan, güler yüzlü, sıcak, donanımlı ve aktif öğrenme ortamları sunuyor. Kurulduğu günden bu yana geçen 22 yıl içinde TEGV, iki buçuk milyon çocuğumuzu nitelikli eğitim desteğiyle güçlendirdi.

TEGV’de çocuklarımız sosyal/duygusal yeteneklerini geliştirirken, empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor, kendilerini ifade ederek özgüven kazanıyorlar. Matematik, fen, sanat ve okumanın yanı sıra bilişim alanında olumlu tutum geliştirip özyeterlilik algısı yüksek bireyler oluyorlar.

Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı sunan TEGV’de bütün etkinliklere ilköğretim çağındaki çocuklarımız ücretsiz olarak katılabilirler.