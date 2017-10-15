Çocuklar için tasarladık

◊ MOT markası nasıl doğdu?
- Can Öker: Yaratmayı, güzel şeyler sunmayı çok seviyorum. MOT Atelier’i de benim gibi yaratmayı seven Toprak Yazır ile hayata geçirdik. Çok yeni bir marka olmasına rağmen MOT yoğun ilgi gördü. Bir yıl gibi bir süreçte bugünkü konumuna geldi ve bundan çok mutluyuz. Toprak çok iyi bir tasarımcı. Mükemmeliyetçi kişiliği ile koleksiyonları yaratıyor.
- Toprak Yazır: Markamızı severek yönetiyoruz. Can’ın dünya görüşü ve markalaşma konusundaki vizyonu bizi ileriye taşıyor. MOT’un kelime anlamı eski İrlanda’da “çok yakın arkadaş” demek. Biz de iki yakın arkadaş olarak markayı kurduğumuz için bu duygunun markanın karakterine sinmesini istedik. Tasarımlarımızın kullananlara arkadaş olarak eşlik etmesini istiyoruz.
◊ Tasarımlarınızın ilham kaynağı nedir?
- Can: Her yeni koleksiyonu-muzda bir hikayemiz ve esinlendiğimiz bir konu oluyor. Mesela ilk koleksiyonumuz Titanlar. Titan tanrılarından esinlenerek ortaya çıktı. Bu koleksiyon tamamen titanyumdan oluşuyor ve toplamda 12 renk var. Ürün kutularımızın içinden kartlar çıkıyor, renklerin hangi Titan’ı simgelediği izah ediliyor.
- Toprak: İlham kaynağı herhangi değeri olan, bizi büyüleyen ve etkileyen bir şey olabilir. Ancak sade olmak bizim ilk amacımız, çünkü basit bir görünüm içerisindeki küçük bir detay bizi büyüleyen şeydir.
YENİ NESİL ÇABUK SIKILIYOR
◊ Tasarım yaparken günümüzün trendlerden etkileniyor musunuz?
- Can: Bizim için en baştan itibaren tasarımlarımızın basit, güzel, pratik ve rahat bir aksesuvar olması önem taşıyor. Tüketimin çok yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz, her şey çok çabuk tüketilip sömürülüyor. Bence bir markanın her şeyden önce, kendi tarzı olmalı. Ben de modayı takip ederim ama kendi tarzımı yaratmayı severim. Çağımızın genç nesli her şeyden çok çabuk sıkılıyor ve elindekini hemen tüketip yenisini istiyor.
Bir trendden etkilensek de biliyoruz ki popülaritesi çok çabuk geçecek. Biz MOT’un her zaman kendi tarzımızı yansıtmasını, ürünlerimizi kullanan kişilerin de kendi tarzlarını yansıtmasını istiyoruz.
- Toprak: Amacımız klasikleşen tasarımlar yapmak. Yıllar sona da aynı takının size eşlik edebilmesini istiyoruz.
◊ Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) ile işbirliği içindesiniz. Neden MİKA-DER?
- Can: MİKA-DER’i, “İçerde” dizisi ile yaptıkları “Minik Kalpler İçerde” kampanyası ile tanıdık. Desteğe ihtiyacı olan çocukları yarınlara hazırlıyorlar.
Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik, çocuklar için MİKA-DER’e özel iki ayrı bileklik tasarladık. Gerek sosyal medyada gerekse düzenlenen etkinliklerde biz de katkıda bulunduk. Önümüzdeki aylarda MİKA-DER’in düzenleyeceği iki konser olacak.
Bu bileklikler, o konserlerin girişinde de satılacak. Destek olmak isteyenler MİKA-DER’le direkt bağlantıya geçerek bu bilekliklerden satın alabilir.
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