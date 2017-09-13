Çocuklar için okula dönüş eğlencesi

Anadolu Yakası’nın yepyeni yaşam alanı olan Emaar Square Mall, sevilen çocuk kanalı Cartoon Network'ün efsanevi karakteri Ben 10 ve uzaylıları ağırlayacak. 15 -17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ben 10 etkinliğinde çocuklar uzaylılara dönüşme oyunu, özel şovlar ve daha birçok sürpriz ile sınırsız eğlencenin tadını çıkaracak.



İstanbul’dan ilham alınarak tasarlanan ve dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapan Emaar Square Mall, alışveriş, eğlence ve gastronominin “en”lerini bir kerede ve bir karede bir araya getirmeye devam ediyor. Emaar Square Mall’da çocuklar okula dönüşte Ben 10 ve uzaylı karakterler ile bir araya gelerek keyifli zaman geçirecekler.



Cartoon Network'ün en sevilen karakterlerinden Ben 10'in uzaylılara dönüşme oyunu ile çocuklar Ateş Topu, Dört Kol, Su Tankı ve Elmas Kafa karakterlerinden birine sanal ekranda dönüşerek maceradan maceraya atılacak. Etkinlik alanında çocuklar ayrıca hafıza kart oyunuyla hafızalarını güçlendirirken, yüz boyama ve resim atölyesi ile eğlencelerine renk katacak. Ben 10 etkinliğinde yer alan oyun atölyesinde yepyeni Ben 10 oyuncaklarıyla oynayabilecek olan çocukları daha birçok sürpriz bekliyor.



Emaar Square Mall’da gerçekleşecek olan uzaylılara dönüşme oyunuyla çocuklarla buluşacak olan Ben 10 efsanesi, 15-17 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.



Ben 10 ve dönüştüğü birbirinden güçlü 10 uzaylı kahramanın aksiyon ve eğlence dolu yeni bölümleri hafta içi her gün saat 10:00'da Cartoon Network ekranlarında çocuklarla buluşuyor.



Ben 10'in birbirinden eğlenceli oyunları, klipleri ve aktivitelerini ben10.cartoonnetwork.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

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