Çocuklar hayalindeki eğitim sistemini anlatacak

Çocuk Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların görüşü alınarak zeka ve yetenek eğitimi sorunlarının gündeme getirileceği Zeka ve Yetenek Eğitim Buluşmaları'nın birincisinde, farklı zeka ve yetenek grubunda altı çocuk nasıl bir eğitim ortamı hayal ettiklerini anlatacak. Birinci buluşmada, çocukların velileri de görüşlerini açıklayacak. Etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayça Köksal Konik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Nüket Afat konuşmacı olarak katılacak.

Etkinliğe onur konuğu olarak katılacak Prof. Dr. Acar Baltaş da "Potansiyelini hayata yansıtan çocuklar yetiştirmek" konulu bir konuşma yapacak. Her ay düzenlenecek buluşmalarda yetişkinler de görüşlerini açıklayacak. Buluşmalar "Dersimiz: Hayal Bilgisi, Konumuz: Eğitimde Zeka ve Yeteneğin Önündeki Engellerin Açılması" teması üzerinden gerçekleşecek.

Çocukların hayallerinin önünü açacak, yetenek ve zekalarını keşfetmelerini sağlayacak nitelikli bir eğitim sistemi kurulmasını amaçlayan buluşmalar, 12 Mayıs 2018'e kadar devam edecek. Sekiz ay sürecek ve ayda bir gerçekleşecek buluşmalara eğitim bilimci, felsefeci, psikolog, psikiyatrist, sosyolog, çocuk kültürü uzmanı ve stratejist konuşmacı olarak katılacak, zeka ve yetenek eğitimiyle ilgili talepler ve öneriler kamuoyuyla paylaşılacak.

Çocuk Vakfı'nın önerisiyle Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan buluşmalar Şişli Nuri Akın Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek