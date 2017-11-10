Çocuklar Harezmi projesiyle problem tespiti yapmayı öğreniyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Harezmî Eğitim Modeli' nin yeni dönem çalışmalarının tanıtımı dün İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde yapıldı. Törene, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci katıldı. Analitik düşünebilen ve disiplinler arası yaklaşabilen bir öğrenci profili ve eğitim sistemi ortaya koymayı amaçlayan; teknoloji, fen, matematik gibi farklı disiplinleri bir arada harmanlayan eğitim modeli olan Harezmi, bu dönem İstanbul'da 38 ilçede 50 okulda pilot olarak uygulanacak. Törende konuşan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Türkiye'deki eğitimin en büyük eksiğinin öğrencilerin, okullarda öğretilen bilgilerin, hayattaki bağlantısını kuramaması olduğunu söyledi. Tekin, projeden duyduğu heyecanı belirterek şöyle konuştu:

Gurur duyduğum bir proje

"Gurur duyduğum bir proje. Önümüzdeki sene en az 10 ilde pilotlamasının yapılmasını istiyoruz. Çok heyecanlandığım projelerden biri. Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili en önemli eleştirilerden. Özellikle PISA, TIMSS gibi sınavlarla bu tartışmalar gündeme geliyor. En önemli eksiğimiz okullarda öğrettiğimiz bilgilerle, kazanımların güncel hayatta bağlantısını kuramıyorlar. Bu bizim için ciddi bir eleştiri. Bu yıl müfredat değişikliklerinde bu konu yeterince tartışıldı. Ama bu proje çok daha farklı bir şey yapıyor. Daha ilkokul çağındaki çocuklar problem tespiti yapıyor. Sonra hayal kuruyorlar. Sonra da bu hayallerini hayata geçirecekleri materyallerini üretiyorlar. Geçen dönem projenin kapanış toplantısında gördük. Öğrenciler o kadar güzel toplumsal problemleri çözmek için çaba harcamışlardı ki. Birlikte bu projeyi yürütmeye varız. Yeni döneminde faydalı sonuçlar çıkarmasını umuyorum."

38 ilçede 50 pilot okulda uygulayacağız

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, projenin bu yıl 50 pilot okula yayıldığını belirterek şunları söyledi:

"Harezmi modeli projemizin beş ana başlıktan oluşan bir zemini var. Bilgi işlemsel düşünme becerisiyle, programlama öğretim araçlarıyla, disiplinler arası yaklaşımla, robotik ve oyun yoluyla, STEM eğitimine sosyal bilimleri de ekleyerek, ondan da istifade ederek bilgisayar bilimleri öğretimi. Özellikle üçünün altını çizmek istiyorum. Disiplinler arası yaklaşım olduğu için aynı anda dört, beş öğretmenimizin bir sınıfta sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi pratik faydasını sağladı. İkincisi derslerin teorik bölümünde başarısız olan öğrencilerimiz pratikte başarılı olduğunu görünce özgüven kazandı. Üçüncüsü ve en önemlisi çocuklarımızla beraber ‘Bir müfredat nasıl yazılır’ın ortaya konulmuş olduğu bir proje oldu. Bu anlamda da çok önemli bir yerde duruyoruz. Bu dönem 38 ilçede 50 pilot okulda uygulayacağız."

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BİR SINIFTA BİRKAÇ ÖĞRETMEN

Eğitim modeli ilk olarak 13 Mart ve 20 Mayıs arasında İstanbul'da farklı kademelerdeki 5 pilot okulda uygulandı. Öğrenciler, öğretmenlerin belirledikleri “Hayatın İçinden Sorunlar” doğrultusunda farklı disiplinlerin harmanlandığı 10 haftalık ders planları hazırlayıp her hafta 5-6 öğretmen tarafından 2 saat derse birlikte girdiler.