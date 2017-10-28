Çocuklar Duymasın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Haluk'un para sıkıntısı çektiğini düşünen yakınları, eve ziyarete gelir. Ancak Haluk buna bir anlam veremez. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ve para meselelerinin konuşulacağı Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Haluk ve Meltem’lerin evinde de, Gönül ve Tuna’nın evinde de coşkuyla kutlanmaktadır. İki aile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için fener alayına gider.
Herkese Taş Fırın Haluk’tan mesaj gelir. Haluk mesajla herkesten para istemektedir. Bunun üzerine Haluk’un çevresindeki herkes para gönderince ortalık karışır.
Öte yandan Haluk evde hasta yatmaktadır. Tüm sevdikleri maddi sıkıntısı olduğunu düşündükleri için eve ziyarete gelir. Ancak hastalığını abartan Haluk bu durumu fazlasıyla büyütünce bir birinden komik anlar yaşanır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Taş Fırın Haluk, gün içinde uykusu gelince telefonunu sessize alır ve uyur. Haluk uyurken çevresindeki herkesin Haluk’un yardımına ihtiyacı olur. Ancak ona ulaşamadıkları için işler arap saçına döner.
Öte yandan Meltem ve Haluk iddiaya girerler. Haluk’un gün içinde en az üç “teşekkür” alması gerekmektedir!
Tuna ve Gönül, Orçun ve Merve’nin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için harika bir çözüm bulur. Merve takipçileriyle evde buluşunca birbirinden eğlenceli anlar yaşanır.
Tuna’nın telefonla önemli bir iş görüşmesi yapması gerekmektedir. Ancak Tuna, kapanan telefonunun şifresini hatırlayamadığı için açamayınca ortalık karışır.
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