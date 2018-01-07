Çocuklar Duymasın yeni bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D yayın akışında Çocuklar Duymasın detayı gözlerden kaçmadı. Eğlenceli aile dizisinin yerinde sinema kuşağını gören izleyiciler, “Çocuklar Duymasın yeni bölüm neden yok, 23. bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorular soruyor. En son yılbaşı günü 31 Aralık’ta izleyici karşısına çıkan dizinin son bölümünde Meltem, kendi tarzında, Taş Fırın Haluk ise kendi tarzında bir yılbaşı kutlaması yaptı, boşanma aşamasında olan ikili komik görüntülere imza attı. Şimdi ise gözler yeni bölümde!

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Çocuklar Duymasın oldu. Bir haftalık ara veren Çocuklar Duymasın 14 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Kanal D'de!



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meltem ve Tutku arasındaki soğuk savaş giderek daha da belirgin hale geliyor! Haluk ve Meltem tekrar mahkeme günü hakim karşısına çıkıyor! Haluk ve Meltem bir ay sonra yeniden mahkemededirler. Peki ikili boşanmaktan vazgeçecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taş Fırın Haluk ve Meltem, birbirlerine yeni yıla dışarıda büyük bir eğlenceyle gireceklerini söylerler. Ancak ikisi de evde yalnız kalmayı planlamıştır. Çocuklar Duymasın son bölümde, Meltem, kendi tarzında, Taş Fırın Haluk ise kendi tarzında bir yılbaşı kutlaması yapınca ortaya bir birinden renkli görüntüler çıkar. Meltem’in yılbaşı kutlamasına ışıklı bando, salsacılar, DJ gelirken, Haluk’un yılbaşı kutlamasına fasıl ekibi, horon ekibi, köçekler ve romanlar gelir. Salon ikiye bölünür...