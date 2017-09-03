Çocuklar Duymasın yeni bölümü ne zaman?

Kurban Bayramı nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Çocuklar Duymasın oldu. Yıllar sonra yeniden diziseverlerle buluşan Çocuklar Duymasın her pazar günü olduğu gibi bu haftada ekranlarda olacak ancak dizinin ilk 6 bölümündeki sahnelerinden oluşan kolaj bölümü yayınlanacak. Peki yepyeni maceraları merakla beklenen Çocuklar Duymasın’ın 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?



Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altığ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın yer aldığı Çocuklar Duymasın'ın 7. Bölümünün bir hafta gecikmeli olarak 10 Eylül Pazar günü yayınlanması bekleniyor.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Her seferinde fotoğrafları dijitalden aktarıp eski usül bastırdığı için Taş Fırın Haluk’la dalga geçen Tuna’nın harddiski bozulunca, Tuna ve Gönül’ün düğün videosuna ve fotoğraflarına ulaşılamadı. Gönül evlilik yıl dönümleri için düğün videosunu izlemek isteyince ortalık karıştı.