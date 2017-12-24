Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Tutku ve Meltem yüzleşiyor

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Haluk ile ilgili farklı planları olan Tutku, bu planlar doğrultusunda girişimlerini sürdürmektedir. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Tutku ile iyi bir dostluk kuran Duygu ise genç ayağı burkulan yeni arkadaşını evinde misafir etme konusunda kararlıdır. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Meltem bu duruma nasıl bir nokta koyacaktır? İşte, yeni bölümden bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gönül olacaklardan habersiz Tutku'yu kızlar partisine çağırınca, Meltem ve Tutku karşı karşıya gelir. Meltem ve Tutku'nun neler konuşacağı büyük bir merak konusuyken, Duygu, Tutku ile çok yakın arkadaş olur. Artık bundan sonra işler daha da karışacaktır.

Tutku bir bahaneyle Haluk'ların evinde kalmanın yolunu bulur. Meltem ve Tutku aynı çatı altında uyuyacaktır. Yaşananlara daha fazla tahammül edemeyen Meltem, Haluk ve Tutku ile yüzleşmeye karar verir ve dönüşü olmayan bir yola girilir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meltem eve geldiğinde, Tutku’yu Haluk’la evde görünce çılgına döner. Bunun üzerine Haluk’u rahatsız edip evden göndermek için elinden ne gelirse yapar. Ancak bu durum ikili arasında büyük bir inatlaşmaya dönüşür.

Bu sefer Taş Fırın Haluk da Meltem’i sinir edip evden kaçıracak büyük bir plan yapmıştır. Evde adeta büyük bir savaş başlar.

Bu sırada Haluk ve Meltem’in kızı Duygu sürpriz yapıp gelince ortalık karışır! Haluk ve Meltem, Duygu’nun yanında mutluluk oyunu oynamaya başlar.

Gönül, evde bir kızlar partisi organize eder. Bu partiye Meltem ve Tutku’yu aynı anda davet eden Gönül, başlarına geleceklerden habersizdir!