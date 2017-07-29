Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?

Emine’nin nefes terapisti kardeşi Oksijen Hayriye, Haluk ve Meltem’in evine gelince eğlenceli anlar yaşanır. Hayriye başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkese nefes terapisi yapar. Taş Fırın Haluk başlarda nefes terapisi yapmayı reddetse de, Meltem’in ısrarlarına dayanamaz. Haluk’un nefes terapisi yapması birbirinden komik anlara sahne olur.

Öte yandan Haluk’un bir seminerde konuşma yapması gerekmektedir. Haluk konuşma yapmak istemese de, şirket ismini bildirmiştir, afişler hazırlanmıştır. Artık Haluk dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Seminerden bir gün önce Haluk’un dilini arı sokar. Hiç konuşamayan Haluk’u iyileştirmek için herkes seferber olur.

Meltem evde Japon bir iş adamıyla internet üzerinden konferans yapar. Konferans sırasında Kükrek Kadriye, Hüseyin ve Şükrü de evde olunca ortalık karışır.