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Çocuklar Duymasın oyuncuları kimler? Kadro yenilendi

Çocuklar Duymasın yıllar sonra yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. 2017 yapımı Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları arasında yeni isimler de yer alıyor. Peki Çocuklar Duymasın oyuncuları kimler? İşte yenilenen kadro ve detayları!

Hürriyet Haber
30 Temmuz 2017 - 15:21:01

Çocuklar Duymasın dizisi yepyeni bölümleriyle devam ederken efsanevi dizinin yenilenen kadrosu merak ediliyor. Kanal D’nin pazar dizisi Çocuk Duymasın’ın oyuncuları arasında sevilen yüzler var. İşte yenilene kadro ve karakterlere dair bilgiler.

Tamer Karadağlı
Taş Fırın Haluk

Haluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem’le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem’in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk’un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmez.

Pınar Altuğ
Meltem

Meltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem’in hayattaki en büyük amacı Haluk’un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk’la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk’a yaptırmayı başarır.

Zeyno Günenç
Dominant Gönül

Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.

Volkan Severcan
Zero Tuna

Tuna, Gönül’e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül’ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk’un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna’nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.

Suzan Kardeş
Kükrek Kadriye

Kadriye 65-70 yaşlarında Hüseyin’in annesidir. Köylü bir kadındır, oğlu Hüseyin’e inanılmaz düşkündür. Gelini Emine’yi oğluna hiç yakıştırmaz ve her fırsatta onu eleştirir. Memleketinden İstanbul’a gelmiştir, uzun bir süre Hüseyin ve Emine’nin yanında kalacaktır. Kadriye İstanbul’da olduğu sürece sadece Emine’nin hayatını zehir etmekle kalmaz, Haluk ve Meltem’in başına da bela olur.

 

 

Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 15:21:01
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