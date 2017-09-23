Çocuklar Duymasın 9. bölüm fragmanında Taş Fırın Haluk zor durumda kalıyor

Kanal D ekranlarının izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hemen hemen her gün aynı şeyleri yaptıklarını düşünen Meltem rutinin dışına çıkıp evliliklerine heyecan katmak isteyince Taş Fırın Haluk zor durumda kalır. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Hemen hemen her gün aynı şeyleri yaptıklarını düşünen Meltem rutinin dışına çıkıp evliliklerine heyecan katmak isteyince Taş Fırın Haluk zor durumda kalır. Meltem’in ısrarlarına dayanamayan Haluk, onunla birlikte rutini bozmak için elinden geleni yapar. Öte yandan Haluk’un Meltem için çok büyük bir sürprizi vardır! Haluk’un Meltem için hazırladığı sürprizi görenler göz yaşlarına hakim olamaz.

Meltem, Haluk ve Gönül Tuna’nın olmadığı bir mesaj grubu oluştururlar. Tuna, kendisinin olmadığı bir gruptan konuştuklarını fark edince oldukça bozulur. Meltem, Haluk ve Gönül’ün bu gruba neden Tuna’yı almadıkları merak konusudur. Diğer taraftan Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna evde mutlu evlilik testi yapar. Taş Fırın Haluk testin sorularını cevaplamakta zorlanınca birbirinden komik anlar yaşanır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Haluk önce, bu partiye katılmak istemese de ısrarlara dayanamaz. Haluk, Meltem, Gönül, Tuna ve İsmail’in tüm dostlarının katılımıyla büyük ve renkli bir parti olur.

Herkes 70’ler kostümlerini giymiştir, partide 70’lerin en güzel şarkıları çalınır. Şirket 70’ler dekoruyla süslenir, görenler gözlerine inanamaz! Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna’nın sürpriz dans gösterisi izleyenlerin ağzını açık bırakırken, Emine, Hatice ve Kadriye’nin dans gösterisi ise herkesi kahkahaya boğar.

Herkesin günlerce heyecanla hazırlandığı bu partide İsmail Bey aşık olduğu kadına evlenme teklif edecektir! Gece Mary hanımın söylediği şarkılarla daha da renklenir.