Çocuklar Duymasın 8. bölüm fragmanında 70'ler partisi düzenleniyor

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Haluk önce, bu partiye katılmak istemese de ısrarlara dayanamaz. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

Haluk önce, bu partiye katılmak istemese de ısrarlara dayanamaz. Haluk, Meltem, Gönül, Tuna ve İsmail’in tüm dostlarının katılımıyla büyük ve renkli bir parti olur.

Herkes 70’ler kostümlerini giymiştir, partide 70’lerin en güzel şarkıları çalınır. Şirket 70’ler dekoruyla süslenir, görenler gözlerine inanamaz! Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna’nın sürpriz dans gösterisi izleyenlerin ağzını açık bırakırken, Emine, Hatice ve Kadriye’nin dans gösterisi ise herkesi kahkahaya boğar.

Herkesin günlerce heyecanla hazırlandığı bu partide İsmail Bey aşık olduğu kadına evlenme teklif edecektir! Gece Mary hanımın söylediği şarkılarla daha da renklenir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Taş Fırın Haluk’un iş yerindeki halini merak eden ve birbirlerini böylece daha yakından tanıyacaklarını düşünen Meltem, Haluk’un iş yerine gitmek ister. Haluk başlarda itiraz etse de Meltem’in ısrarlarına dayanamaz.

Meltem önce inşaat şirketine sonra da Haluk’un peşinden şantiyeye gidince birbirinden eğlenceli anlar yaşanır. Gönül, Tuna’nın çocuklara karşı çok yumuşak bir dili olduğunu ve Tuna’nın bu tavrını değiştirmesi gerektiğini söyler. Diğer taraftan Haluk, yumuşak dilli reklamcı arayan bir arkadaşını Tuna ile tanıştırmak için eve getirir. Tuna’nın yeni haline başta Haluk olmak üzere herkes çok şaşırır.

Meltem, Mary ve Selçuk’u yemeğe davet eder. Yemeğe Selçuk’un genç sevgilisi İrem de gelince ortalık karışır. Öte yandan Meltem hamile olduğundan şüphelenince evde büyük bir telaş yaşanır.