Çocuklar Duymasın 7. bölüm fragmanında Tuna çığırından çıkıyor!

Çocuklar Duymasın 7. bölüm fragmanında Tuna'nın tavırları birçok kişiyi şok ediyor. Haluk ile Meltem'in başından geçen enteresan olayların anlatılacağı, Çocuklar Duymasın 7. bölüm fragmanında ilginçlikler son bulmuyor. İşte, Çocuklar Duymasın 7. bölüm fragmanında ekrana gelecek olaylar son bölümde yaşananlar hakkında bazı detaylar

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taş Fırın Haluk’un iş yerindeki halini merak eden ve birbirlerini böylece daha yakından tanıyacaklarını düşünen Meltem, Haluk’un iş yerine gitmek ister. Haluk başlarda itiraz etse de Meltem’in ısrarlarına dayanamaz.

Meltem önce inşaat şirketine sonra da Haluk’un peşinden şantiyeye gidince birbirinden eğlenceli anlar yaşanır. Gönül, Tuna’nın çocuklara karşı çok yumuşak bir dili olduğunu ve Tuna’nın bu tavrını değiştirmesi gerektiğini söyler. Diğer taraftan Haluk, yumuşak dilli reklamcı arayan bir arkadaşını Tuna ile tanıştırmak için eve getirir. Tuna’nın yeni haline başta Haluk olmak üzere herkes çok şaşırır.

Meltem, Mary ve Selçuk’u yemeğe davet eder. Yemeğe Selçuk’un genç sevgilisi İrem de gelince ortalık karışır. Öte yandan Meltem hamile olduğundan şüphelenince evde büyük bir telaş yaşanır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Her seferinde fotoğrafları dijitalden aktarıp eski usül bastırdığı için Taş Fırın Haluk’la dalga geçen Tuna’nın harddiski bozulunca, Tuna ve Gönül’ün düğün videosuna ve fotoğraflarına ulaşılamaz.

Gönül evlilik yıl dönümleri için düğün videosunu izlemek isteyince ortalık karışır. Haluk ve Tuna, hiç kimseye bu durumu çaktırmadan harddiski tamir ettirmeyi başarabilecek midir?

Meltem, Haluk’tan sosyal medyada birlikte bir fotoğraflarını paylaşmasını ve altına romantik cümleler yazmasını ister. Taş Fırın Haluk için bu oldukça zordur. Selçuk’un eski karısı Mary, Türkiye’ye geri döner. Amacı Selçuk’un eski sevgilisini ortaya çıkarmaktır.