Çocuklar Duymasın 5. bölüm fragmanında Haluk tarumar oluyor!

Çocuklar Duymasın 5. bölüm ile eğlenceli sahneleri izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ekrana geldiği an itibariyle izleyicilerin ilgisini üzerine toplayan Çocuklar Duymasın, 5. bölüm fragmanı ile bu ilginin devam edeceğinin sinyalini verdi. İşte, Haluk ve Meltem'in başlarından geçen olayların önizlemesi niteliğinde olan Çocuklar Duymasın 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taş Fırın Haluk, Meltem’in gün geçtikçe artan romantizm arzusuna yetişemeyince ikili arasında bir tartışma meydana gelir. Bu tartışmanın sonucunda Haluk’a küsen Meltem, artık Haluk’tan hiçbir şey istemeyeceğini söyleyince Haluk çok üzülür. Meltem’in gönlünü almak isteyen Haluk, onun için romantik bir akşam yemeği hazırlamak üzere mutfağa girince birbirinden komik anlar yaşanır. Lara’ya telefonla ulaşamayan Orçun’un ise tek çaresi aşk mektubu yazmaktır. Orçun bu konuda en büyük desteği Taş Fırın Haluk’tan alacaktır. Öte yandan Merve, mezuniyet balosu kıyafeti telaşına düşünce Gönül ve Tuna’nın yardımına Meltem koşar. Ama onları büyük bir sürpriz beklemektedir. TEOG yüzünden stres yapan ve uyku problemi yaşayan Gönül’ü eğlendirmek için Haluk, Meltem, Tuna ve Gönül bowling oynamaya gider. Taş Fırın Haluk’un parmakları bowling topuna sıkışınca ortalık karışır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haluk’un canı kuzu incik çekmiştir. Sırf bunun için Meltem’i önemli bir toplantıdan çıkaran ve kuzu incik yapmasını isteyen Haluk, akşam yemeğine de bütün eş, dost, akraba kim varsa çağırır. Taş Fırın Haluk bütün gün hiçbir şey yememiş, sabırsızlıkla kuzu incik yiyeceği anı beklemiştir. Eve çok aç ve heyecanlı bir şekilde gelen Haluk’u kötü bir sürpriz beklemektedir.

Eve sokak hayvanlarını koruma ekibinden iki şirin, küçük kız gelir. Kendi yaptıkları bilezikleri satarak, elde ettikleri paralarla sokak hayvanlarına mama alan bu iki şirin kız Meltem’den evde pişen et yemeğini de isteyince Meltem zor durumda kalır. Sokak hayvanları konusunda hassas olan Meltem, iki küçük kız çocuğunun yalvarmalarına dayanamaz ve Haluk’un kuzu inciğini küçük kızlara verir. Bu durumu Haluk’tan gizleme çabaları bir birinden eğlenceli ve komik anlara sahne olur.

Öte yandan hava durumu sağnak yağış uyarısı vermektedir. Yağmur bütün bir şehri etkisi altına alacaktır. Haluk ve Meltem, yağmurda sokakta kalan insanlara yardım ederken, yağmur romantizmi yapmak isteyen Gönül ve Tuna ise çocuklar TEOG yıllarında yıldırımdan korkup depresyona girmesin diye acil bir plan yapmak zorunda kalır. Evleri bodrum katta olan Emine ve Çaycı Hüseyin ise su baskını riskinden dolayı endişelidir.