Çocuklar Duymasın 4. bölüm fragmanında ortalık karışıyor

Kanal D ekranlarının herkes tarafından ilgiyle takip edilen eğlenceli dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Eve sokak hayvanlarını koruma ekibinden iki şirin, küçük kız gelir. Kendi yaptıkları bilezikleri satarak, elde ettikleri paralarla sokak hayvanlarına mama alan bu iki şirin kız Meltem’den evde pişen et yemeğini de isteyince Meltem zor durumda kalır. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Haluk’un canı kuzu incik çekmiştir. Sırf bunun için Meltem’i önemli bir toplantıdan çıkaran ve kuzu incik yapmasını isteyen Haluk, akşam yemeğine de bütün eş, dost, akraba kim varsa çağırır. Taş Fırın Haluk bütün gün hiçbir şey yememiş, sabırsızlıkla kuzu incik yiyeceği anı beklemiştir. Eve çok aç ve heyecanlı bir şekilde gelen Haluk’u kötü bir sürpriz beklemektedir.

Eve sokak hayvanlarını koruma ekibinden iki şirin, küçük kız gelir. Kendi yaptıkları bilezikleri satarak, elde ettikleri paralarla sokak hayvanlarına mama alan bu iki şirin kız Meltem’den evde pişen et yemeğini de isteyince Meltem zor durumda kalır. Sokak hayvanları konusunda hassas olan Meltem, iki küçük kız çocuğunun yalvarmalarına dayanamaz ve Haluk’un kuzu inciğini küçük kızlara verir. Bu durumu Haluk’tan gizleme çabaları bir birinden eğlenceli ve komik anlara sahne olur.

Öte yandan hava durumu sağnak yağış uyarısı vermektedir. Yağmur bütün bir şehri etkisi altına alacaktır. Haluk ve Meltem, yağmurda sokakta kalan insanlara yardım ederken, yağmur romantizmi yapmak isteyen Gönül ve Tuna ise çocuklar TEOG yıllarında yıldırımdan korkup depresyona girmesin diye acil bir plan yapmak zorunda kalır. Evleri bodrum katta olan Emine ve Çaycı Hüseyin ise su baskını riskinden dolayı endişelidir.