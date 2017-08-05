Çocuklar Duymasın 3. bölüm fragmanında Tuna'nın başı dertte

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuna’nın yardımına Haluk koşarken, ikilinin Gönül görmeden bir an önce fotoğrafı silmesi gerekmektedir. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Site hayatlarında komşuluk ilişkilerinin yok olduğunu düşünen Taş Fırın Haluk, oturduğu sitede komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmak için bir organizasyon yapar. Tüm siteyi eve davet edecek ve komşularıyla tanışıp sohbet edecektir. Ancak Haluk’u büyük bir sürpriz beklemektedir.

Zero Tuna erkek arkadaşlarına atacağı bikinili kız fotoğrafını yanlışlıkla Gönül’ün de içinde bulunduğu TEOG grubuna atınca ortalık karışır. Tuna’nın yardımına Haluk koşarken, ikilinin Gönül görmeden bir an önce fotoğrafı silmesi gerekmektedir. Meltem üç boyutlu film izlemek için sinemaya gitmek ister. Bunun için Haluk’u ikna etmeye çalışır. Meltem sinemada başına geleceklerden habersizdir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Emine’nin nefes terapisti kardeşi Oksijen Hayriye, Haluk ve Meltem’in evine gelince eğlenceli anlar yaşanır. Hayriye başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkese nefes terapisi yapar. Taş Fırın Haluk başlarda nefes terapisi yapmayı reddetse de, Meltem’in ısrarlarına dayanamaz. Haluk’un nefes terapisi yapması birbirinden komik anlara sahne olur.

Öte yandan Haluk’un bir seminerde konuşma yapması gerekmektedir. Haluk konuşma yapmak istemese de, şirket ismini bildirmiştir, afişler hazırlanmıştır. Artık Haluk dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Seminerden bir gün önce Haluk’un dilini arı sokar. Hiç konuşamayan Haluk’u iyileştirmek için herkes seferber olur.

Meltem evde Japon bir iş adamıyla internet üzerinden konferans yapar. Konferans sırasında Kükrek Kadriye, Hüseyin ve Şükrü de evde olunca ortalık karışır.