Çocuklar Duymasın 26. bölüm fragmanında Tutku iyice tehlikeli hale geliyor

Çocuklar Duymasın dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem arasındaki gerginliği fırsat bilen Tutku artık daha tehlikeli olmaya başlıyor. Meltem, Tutku'yla nasıl baş edecek? İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Haluk’a saplantılı bir biçimde aşık olan Tutku’nun amacı, Meltem’i, Haluk’un ve çevresinin hayatından tamamen yok etmektir. Bunun için Meltem’in uzaklara gitmesi gerekmektedir. Tutku bunun için Meltem’in en çok sinirleneceği planını devreye sokar. Hiç kimse ama hiç kimse Meltem’e inanmayacak, herkes Tutku’ya inanacaktır! Meltem ne derse desin, başta Gönül olmak üzere herkes Tutku’nun masum olduğunu düşünür.

Tutku’nun bir diğer planı da Rüzgar’dır. Rüzgar’ın Meltem’e olan ilgisini kullanan Tutku, Meltem ve Rüzgar’ın birlikte vakit geçirdiklerini Haluk’a göstermek için elinden geleni yapar. Tutku’nun yalanları mutlu bir ailenin hayatını alt üst etmektedir.