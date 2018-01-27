Çocuklar Duymasın 25. bölüm fragmanında Taş Fırın Haluk Ortalığı Yıkıyor

Çocuklar Duymasın dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ile Meltem, eski günlerine dönebilecekler mi? İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

Tutku’dan Meltem’in başka bir ilişkisi olduğunu öğrenen Taş Fırın Haluk’un dünyası başına yıkılır. Meltem’in Rüzgâr’la ilişkisi olduğunu düşünen Haluk, soluğu Rüzgâr’ın yanında alır. Haluk, Rüzgâr’ı döver ve Rüzgâr hastanelik olur. Meltem yaşananları öğrenince ortalık karışır!

Öte yandan Tutku, Meltem ve Haluk’un evliliğini bitirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Tutku, Rüzgâr’la konuşup Meltem’in ona aşık olduğunu söyler. Bunu duyan Rüzgâr, Meltem için büyük bir sürpriz hazırlar. Rüzgâr’ın sürprizine Haluk şahit olunca kıyamet kopar!

Meltem tüm hissettiklerini, Tutku ile arasında geçen her şeyi yazdığı günlüğünü Haluk’a verir. Haluk günlüğü okuduğunda tüm gerçekler ortaya çıkacaktır.