Çocuklar Duymasın 24. yeni bölüm fragmanında Tutku ortalığı karıştırıyor!

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ile yine çok konuşulacak. Haluk ile Meltem arasındaki ipler gün geçtikçe gerilmeye devam ederken, bu ortamı kaosa çevirme konusunda adımlar atan Tutku, boş durmamaktadır. Çocuklar Duymasın 24. yeni bölüm fragmanında Meltem'in başka bir ilişkisi olduğunıu söyleyen Tutku, Haluk'u rahatsız etmeyi başarmıştır. İşte, tüm bunların yaşanacağı Çocuklar Duymasın 24. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkemenin verdiği bir aylık süreç dolmuş, Haluk ve Meltem’in boşanma davasının günü gelip çatmıştır. Aslında davadan bir gün önce birbirlerini ilk defa anlamaya ve yakınlaşmaya başlayan Haluk ve Meltem, yine Tutku’nun büyük bir hamlesiyle darmadağın olur! Tutku, Meltem’e gelip Haluk’la bir ilişkilerini olduğunu ve aralarından çekilmelerini söyler. Gururlu bir kadın olan Meltem, bu duyduklarını yediremez ve mahkeme gününe kadar ortadan kaybolur! Öte yandan Haluk, Meltem’in aslında neden boşanmak istediğini öğrenir ve büyük bir şok yaşar!

Dava günü, ikili hakimin karşısındaki yerini alır. Meltem boşanma konusunda son derece kararlıdır. Haluk’un kararı ise merak konusudur!