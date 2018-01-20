Çocuklar Duymasın 24. bölüm fragmanında Meltem Haluk'u terk ediyor!

Çocuklar Duymasın 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk'un yerine işe giden Tuna'nın başına gelmeyen kalmıyor. Tuna şantiyenin altını üstüne getiriyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Herkes, Haluk’un boşanmak istememesi üzerine Meltem’in mutlu olacağını düşünürken, Meltem eve gelir eşyalarını toplar ve Haluk’u terk eder. Meltem, Tutku ve Haluk’un arasından çekilmek istemektedir. Haluk elinden gelen her şeyi yapar ama Meltem’i ikna edemez.

Uzun bir süre her yerde Meltem’i arayan Haluk, Meltem’in en ufacık bir izine rastlamaz. Bunun üzerine kendini eve kapatan Haluk, dostlarını endişelendirir. Meltem’in nerede olduğunu günler sonra bir tek Gönül öğrenir. Gönül, Meltem ile konuştuğunda hayatının şokunu yaşar. Tutku’nun Haluk’a aşık olduğunu öğrenen Gönül ne yapacaktır?

Tutku, Meltem’in yokluğunu fırsat bilip, Haluk’u elde etme yolunda en büyük hamlelerinden birini yapar. Tutku, Haluk’a Meltem’in başka bir ilişkisi olduğunu ve onunla yurt dışına gittiğini söyler. Artık hiçbir şey Haluk ve Meltem için eskisi gibi olmayacaktır.