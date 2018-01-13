Çocuklar Duymasın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde boşanacaklar mı?

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları verdi. Yılbaşı sonrası ekrana macerasına kısa bir ara veren Çocuklar Duymasın’ın 14 Ocak tarihli 23. bölümünde mahkeme günü gelip çatıyor. Meltem ve Tutku arasındaki soğuk savaş giderek daha da belirgin hale geliyor! Haluk ve Meltem tekrar mahkeme günü hakim karşısına çıkıyor!Haluk ve Meltem bir ay sonra yeniden mahkemededirler. Peki ikili boşanmaktan vazgeçecek mi? Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle Pazar 20.00'de Kanal D'de!





Mahkemenin verdiği bir aylık süreç dolmuş, Haluk ve Meltem’in boşanma davasının günü gelip çatmıştır. Aslında davadan bir gün önce birbirlerini ilk defa anlamaya ve yakınlaşmaya başlayan Haluk ve Meltem, yine Tutku’nun büyük bir hamlesiyle darmadağın olur! Tutku, Meltem’e gelip Haluk’la bir ilişkilerini olduğunu ve aralarından çekilmelerini söyler. Gururlu bir kadın olan Meltem, bu duyduklarını yediremez ve mahkeme gününe kadar ortadan kaybolur! Öte yandan Haluk, Meltem’in aslında neden boşanmak istediğini öğrenir ve büyük bir şok yaşar!

Dava günü, ikili hakimin karşısındaki yerini alır. Meltem boşanma konusunda son derece kararlıdır. Haluk’un kararı ise merak konusudur!