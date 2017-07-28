Çocuklar Duymasın 2. bölüm fragmanında Haluk'un dilini arı sokuyor

Çocuklar Duymasın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Haluk'un dilini eşek arısı sokuyor, evde kahkaha hız kesmiyor. Haluk konuşamayınca olanlar oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.
Haluk'un başına gelen talihsizlik herkesi kahkahalara boğuyor. Tüm ev halkı, Haluk'un konuşabilmesi için seferber oluyor. Oksijen Hayriye, Haluk'a nefes alma tekniklerini öğretmeye çalışırken ortaya çok eğlendirecek anlar çıkmaya başlıyor.
İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Uzun bir süredir iş dünyasından ayrı kalmak isteyen Taş Fırın Haluk’a, Fıs Fıs İsmail’in şirketinde ihtiyaç vardır. Önemli bir proje için Haluk’un işe geri dönmesini isteyen İsmail Bey, Haluk’u ikna etmeye çalışır. Haluk’un, bu zamana kadar hiç kimsenin sözleşme imzalatamadığı Bilinçli Osman’ı ikna etmesi gerekmektedir. Ancak bu iş göründüğü kadar kolay değildir... Haluk’u çok zor günler bekler.
Meltem, Gönül ve Tuna detoks yapmaya karar verir. Meltem, Haluk’un da detoks yapmasını isteyince birbirinden eğlenceli anlar yaşanır. Tam bir TEOG annesi olan Gönül, Merve ve Orçun’u TEOG kampına alır. Sürekli test çözmesi gereken çocuklara internet yasaklanır.
Öte yandan Emine’nin başı, kayınvalidesi Kükrek Kadriye ile beladadır. Sosyal medyaya düşen Çaycı Hüseyin öldü haberleri ortalığı karıştırır. Gönül, bir eski dostlar yemeği organize eder. Bu yemeğe tüm eski dostlar davetlidir. Dekolte kafa Selçuk’un saç ektirip ektirmediği ve kendisinden yirmi beş yaş küçük genç sevgilisi büyük bir merak konusudur...
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