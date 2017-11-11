Çocuklar Duymasın 16. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem'in yolları ayrılıyor

Çocuklar Duymasın 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ve Meltem yol ayrımına mı geliyor? İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

Haluk’tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem, hiç beklemediği bir anda Haluk’un avukatının gelmesiyle yıkılır. Taş Fırın Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine saygı duymuş ve bir an önce ayrılmak için boşanma işlemlerini başlatmıştır.

Her ikisi de bu süre zarfı içinde ayrılığa alışmaya çalışırken, Gönül ve Tuna onları barıştırmanın yollarını arar. Bu sırada Meltem’in şirketinde çalışan boşanmış bir kadın, Meltem’in hayatına girer ve ortalık karışır

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Haluk için her şey yolunda giderken, Meltem birden ayrılmak istediğini söyleyince Taş Fırın Haluk’un hayatı alt üst olur. Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine çok üzülse de, onun bu kararına saygı duyar.

Haluk, Meltem’in ayrılık kararını duyar duymaz evi terk eder. Kimse uzun süre Haluk’a ulaşamaz. Haluk’un nereye gittiği büyük bir merak konusudur. Bundan sonra hiçbir şey, ikisi için de eskisi gibi olmayacaktır.

Meltem, hayalini kurduğu hayata artık daha yakındır. Haluk ve Meltem’in boşanacağını duyan herkes büyük bir şaşkınlık yaşar. Gönül ve Tuna onları tekrar bir araya getirmek için çabalasa da Meltem kararından dönecek gibi değildir.