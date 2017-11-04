Çocuklar Duymasın 15. bölüm fragmanında Meltem boşanma kararı alıyor

Çocuklar Duymasın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk ile Meltem'i yine önemli bir sınav bekliyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Haluk için her şey yolunda giderken, Meltem birden ayrılmak istediğini söyleyince Taş Fırın Haluk’un hayatı alt üst olur. Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine çok üzülse de, onun bu kararına saygı duyar.

Haluk, Meltem’in ayrılık kararını duyar duymaz evi terk eder. Kimse uzun süre Haluk’a ulaşamaz. Haluk’un nereye gittiği büyük bir merak konusudur. Bundan sonra hiçbir şey, ikisi için de eskisi gibi olmayacaktır.

Meltem, hayalini kurduğu hayata artık daha yakındır. Haluk ve Meltem’in boşanacağını duyan herkes büyük bir şaşkınlık yaşar. Gönül ve Tuna onları tekrar bir araya getirmek için çabalasa da Meltem kararından dönecek gibi değildir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Haluk ve Meltem’lerin evinde de, Gönül ve Tuna’nın evinde de coşkuyla kutlanmaktadır. İki aile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için fener alayına gider.

Herkese Taş Fırın Haluk’tan mesaj gelir. Haluk mesajla herkesten para istemektedir. Bunun üzerine Haluk’un çevresindeki herkes para gönderince ortalık karışır.

Öte yandan Haluk evde hasta yatmaktadır. Tüm sevdikleri maddi sıkıntısı olduğunu düşündükleri için eve ziyarete gelir. Ancak hastalığını abartan Haluk bu durumu fazlasıyla büyütünce bir birinden komik anlar yaşanır.