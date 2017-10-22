Çocuklar Duymasın 13. bölüm fragmanında Haluk rezil oluyor!

Çocuklar Duymasın 13. yeni bölüm fragmanında Haluk'un başına gelen olay kıyametin kopmasına neden olacaktır. Girdiği iddiaya göre gün içerisinde en az üç teşekkür alması gereken Haluk, Çocuklar Duymasın 13. yeni bölüm fragmanında iddiayı kazanmak için elinden geleni yapacaktır. İşte, Çocuklar Duymasın 13. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Taş Fırın Haluk, gün içinde uykusu gelince telefonunu sessize alır ve uyur. Haluk uyurken çevresindeki herkesin Haluk’un yardımına ihtiyacı olur. Ancak ona ulaşamadıkları için işler arap saçına döner.

Öte yandan Meltem ve Haluk iddiaya girerler. Haluk’un gün içinde en az üç “teşekkür” alması gerekmektedir!

Tuna ve Gönül, Orçun ve Merve’nin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için harika bir çözüm bulur. Merve takipçileriyle evde buluşunca birbirinden eğlenceli anlar yaşanır.

Tuna’nın telefonla önemli bir iş görüşmesi yapması gerekmektedir. Ancak Tuna, kapanan telefonunun şifresini hatırlayamadığı için açamayınca ortalık karışır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kemal’in ameliyat olması gerektiğini duyan Meltem, babasını bir doktora daha götürmek ister. İkinci gittikleri doktor da ameliyata gerek olmadığını söyleyince Meltem ve Haluk’un aklı karışır. Kemal şimdi ne yapacaktır?

Haberi duyan herkes olaya müdahale etmeye çalışınca ortalık karışır. Haluk ve Meltem’in zor bir karar vermesi gerekmektedir.

Öte yandan Tuna, kas yapmak için ağır spora başlar. Salonu spor salonuna çeviren Tuna, Gönül’ü çıldırtırken, kendini sakatlayınca birbirinden komik anlar yaşanır. Gönül, Merve ve Orçun için bir özel ders hocası ayarlar. Çocukların özel ders hocalarıyla ilk buluşmaları oldukça ilginç olur.