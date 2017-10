Çocuklar Duymasın 12. bölüm fragmanında Haluk ve Meltem'in zor kararı

Çocuklar Duymasın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Haluk, Meltem'in diyet fikri ile savaş içine giriyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kemal’in ameliyat olması gerektiğini duyan Meltem, babasını bir doktora daha götürmek ister. İkinci gittikleri doktor da ameliyata gerek olmadığını söyleyince Meltem ve Haluk’un aklı karışır. Kemal şimdi ne yapacaktır?

Haberi duyan herkes olaya müdahale etmeye çalışınca ortalık karışır. Haluk ve Meltem’in zor bir karar vermesi gerekmektedir.

Öte yandan Tuna, kas yapmak için ağır spora başlar. Salonu spor salonuna çeviren Tuna, Gönül’ü çıldırtırken, kendini sakatlayınca birbirinden komik anlar yaşanır. Gönül, Merve ve Orçun için bir özel ders hocası ayarlar. Çocukların özel ders hocalarıyla ilk buluşmaları oldukça ilginç olur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Meltem, Haluk’un her şeye “ hayır” demesinden çok şikayetçidir ve buna bir dur demek için, Haluk her “hayır” dediğinde nerede olursa olsun dans edecektir. Başlarda Meltem’i ciddiye almayan Haluk, Meltem’in her yerde ve her koşulda dans etmesinden çok rahatsız olur.

İlk duyduklarında TEOG’un kalkmasına çok sevinen Gönül ve ailesi şimdi ise, yeni sistemi çok merak etmektedir. Belirsizlikten bunalan Gönül, çocukların dersleri boşlamasından korkmaktadır.

Haluk stajyerleri eve yemeğe davet eder. Meltem sporda ayak bileğini incitince, yemek yapma işi Taş Fırın Haluk’a kalır. Haluk yemek yapmaya başlayınca ise ortalık karışır.