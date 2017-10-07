Çocuklar Duymasın 11. yeni bölüm fragmanında Haluk mutfağa giriyor

Çocuklar Duymasın ekran macerasına yepyeni maceralarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D ekranlarının büyük bir keyifle takip edilen Çocuklar Duymasın bu akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Son zamanlarda sürekli story çekmeye başlayan Tuna, başta Taş Fırın Haluk olmak üzere, Gönül’ü ve çevresindeki herkesi çıldırttı. Haluk ise kıskançlık krizlerine girdi. Meltem’in fotoğrafının altına gelen bir yoruma çok sinirlendi. Yorumu yazan kişi ise Meltem’in arkadaşı çıkınca ortalık karıştı. Peki Çocuklar Duymasın 11. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çocuklar Duymasın yeni bölümünde Meltem, Haluk'un devamlı "Hayır" demesinden şikayetçi oluyor ve o her hayır dediğinde kalkıp oynayacağını söylüyor. Haluk ise bu durumu kabullenemiyor. Haluk, stajyerlerini akşam yemeğine davet ediyor. Yemek yapmanın çok kolay olduğunu savunan Haluk, Meltem'in ayağını incitmesi sonucu mutfağa kendisi girmek zorunda kalıyor ve ortalığı birbirine katıyor.
Diğer yandan Haluk'un şirketinde çalışan stajyerlerin konuşmasından hiçbir şey anlamayan Gönül ile Tuna ise çocukların yanında kendilerini yabancı hissediyorlar. Çocuklar Duymasın, eğlence dolu yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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