Çocuklar Duymasın 10. bölüm fragmanında Tuna herkesi bıktırıyor

Kanal D ekranlarının heyecan seviyesi yüksek olan dizisi Çocuklar Duymasın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde son zamanlarda sürekli story çekmeye başlayan Tuna, başta Taş Fırın Haluk olmak üzere, Gönül’ü ve çevresindeki herkesi çıldırtmaya başlamıştır. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Son zamanlarda sürekli story çekmeye başlayan Tuna, başta Taş Fırın Haluk olmak üzere, Gönül’ü ve çevresindeki herkesi çıldırtmaya başlamıştır. Tuna her şeyi kayıt altına aldığı için Gönül evde rahat rahat dolaşamaz olmuştur.
Tuna, Haluk’u kızdıracak biçimde bir paylaşım yapınca Haluk küplere biner. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de, Tuna araba kullanırken story çektiği için kaza yapar, Tuna ve Haluk hastanelik olurlar.
Haluk, Meltem’in fotoğrafının altına gelen bir yoruma çok sinirlenir. Yorumu yazan adamı bulup döver. Yorumu yazan kişi ise Meltem’in arkadaşı çıkınca ortalık karışır!
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Hemen hemen her gün aynı şeyleri yaptıklarını düşünen Meltem rutinin dışına çıkıp evliliklerine heyecan katmak isteyince Taş Fırın Haluk zor durumda kalır. Meltem’in ısrarlarına dayanamayan Haluk, onunla birlikte rutini bozmak için elinden geleni yapar. Öte yandan Haluk’un Meltem için çok büyük bir sürprizi vardır! Haluk’un Meltem için hazırladığı sürprizi görenler göz yaşlarına hakim olamaz.
Meltem, Haluk ve Gönül Tuna’nın olmadığı bir mesaj grubu oluştururlar. Tuna, kendisinin olmadığı bir gruptan konuştuklarını fark edince oldukça bozulur. Meltem, Haluk ve Gönül’ün bu gruba neden Tuna’yı almadıkları merak konusudur. Diğer taraftan Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna evde mutlu evlilik testi yapar. Taş Fırın Haluk testin sorularını cevaplamakta zorlanınca birbirinden komik anlar yaşanır.
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