 Çocukla çocuk olmak için 12 mutluluk veren neden

Anı yaşarlar

Ne geçmiş ne gelecek çocuk zihni için önemli değildir. Her şey şimdi bu andadır. Bu yüzden de yaptıkları her şeyden büyük keyif alırlar. Yaşamın tüm sırrı bu anda saklıdır ve çocukla çocuk olduğunuzda siz de bu sırra vakıf olur, tadını alırsınız.

Her şey çok yenidir

Dünyadaki her şey onlar için çok yenidir. Bir çiçeğe, rüzgârın esişine, yağmura, ışığa, bir desene inanılmaz derecede şaşırabilir, tepki verebilirler. Siz de belki de daha önce hiç fark etmediğiniz bir güzelliği keşfederek bundan nemalanırsınız.

Öğrenmek keyiflidir ve kolaylıkla gerçekleşir

Bizim için yeni bir şey öğrenmek bir efor gerektirir ama çocuk için bu otomatik olarak, kendiliğinden gerçekleşir. Çocuğun öğrenme merkezi aktiftir ve çocuğa hiçbir ek yük getirmeden çalışıp durur. Çocukla çocuk olduğunuzda onunla birlikte zahmetsizce öğrenirsiniz.

Kendilerini rahatça ifade ederler

Bir çocuk ister konuşabilsin ister konuşamasın kendini çok rahat ifade eder. İstemediği bir şey olursa ağlar, konuşabiliyorsa rahatça hayır der. Bazen bizim istemediğimiz ama hayır diyemediğimiz şeylere bir çocuğun nasıl rahatlıkla hayır dediğini ve yaşamın normal bir şekilde aktığınız gördüğünüzde minik bir aydınlanma yaşarsınız.





Enerjileri tükenmez

Aslında onların da enerjileri tükenir ama tükenene kadar hiç tükenmeyecekmiş gibi yaşarlar. Bu aslında yetişkinleri en çok zorlayan özellikleridir. Asla durmayacakmış gibi gelir. Oysa çocuk sadece anı yaşar. Çocukla çocuk olduğunuzda enerjinizi idareli kullanmaktan vazgeçer son damlasına kadar özgürce harcarsınız.

Denemekten çekinmezler

Erken çocukluk döneminde yeni şeylere karşı biraz mesafeli olsalar da biraz daha özgürleştiklerinde yeni şeylere karşı, karşı konulmaz bir deneme isteği duyarlar. Çocukla çocuk olduğunuzda daha önce hiç yapmadığınız şeyleri yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Parkta bir oyuncağı daha önce denemediğiniz şekilde kullanabilir, yolda bir ağacın dibini eşeleyebilirsiniz.

Düşmekten korkmazlar

Özgürce koşmak, tırmanmak, atlamak, zıplamak… Çocuklar bunların hepsini herhangi bir korku duymadan yaparlar. Çocukla çocuk olduğunuzda ne kadar çok şeyden korktuğunuzu fark etmek işten bile değildir. Bu korku hayatın her alanında tutar bizi. Çocukla çocuk olduğunuzda fark edebileceğiniz bu durum bile başlı başına mutluluk vericidir.







Başlarının dönmesinden keyif alırlar

Çocuklar kendi etraflarında dönerken başları döner ve onlar bu durumdan son derece keyif alırlar. Aslında baş dönmesi insanın kendi kendine yapabildiği çok keyifli bir etkidir. Uzun sürmez, birçok kişi için son derece güvenlidir. Eğer kendi kendinize yapmaktan çekinirseniz bir çocuk bulduğunuz ilk an birlikte dönmeyi denemelisiniz!

Saatlerce konuşabilirler

Eğer kendinizi ona bırakırsanız konuşacak, paylaşacak ne kadar çok konu olduğunu görünce şaşıracaksınız! Kendi minicik ama anlatacak çok şeyi vardır. Sorular sorarak onu yönlendirebilir vereceği farklı yanıtlarla çok uzun sürecek bir eğlencenin içine dalabilirsiniz.

Hediyelere bayılırlar

Hediyelere gerçekten sevinecek birileri varsa o da çocuklardır. Onlar için her şey hediye olabilir. Mandalinadan kaleme, eğlenceli etiketlerden, renkli bir balona kadar geniş bir yelpazede hediye alarak mutluluğuna ortak olabilirsiniz. Her yerinize renkli etiketler yapıştırmayı deneyin.

Çikolatayı çok severler

Çikolatayı kim sevmez diyebilirsiniz ama çocuklar için çikolata mucize gibi bir yiyecektir.

Enerjileri tükendiğinde pili bitmiş oyuncak gibi uykuya dalarlar

Tüm gün oynamış bir çocuk zamanı geldiğinde pili bitmiş bir oyuncak gibi uykuya dalıverir. Bu öyle tatlı bir andır ki yine yetişkin dünyasının uykuya geçerken bile “yapılması gerekenler” listesini sorgulatır insana.