 Çocukla çocuk olmak için 12 mutluluk veren neden

Anı yaşarlar
Ne geçmiş ne gelecek çocuk zihni için önemli değildir. Her şey şimdi bu andadır. Bu yüzden de yaptıkları her şeyden büyük keyif alırlar. Yaşamın tüm sırrı bu anda saklıdır ve çocukla çocuk olduğunuzda siz de bu sırra vakıf olur, tadını alırsınız.
Her şey çok yenidir
Dünyadaki her şey onlar için çok yenidir. Bir çiçeğe, rüzgârın esişine, yağmura, ışığa, bir desene inanılmaz derecede şaşırabilir, tepki verebilirler. Siz de belki de daha önce hiç fark etmediğiniz bir güzelliği keşfederek bundan nemalanırsınız.
Öğrenmek keyiflidir ve kolaylıkla gerçekleşir
Bizim için yeni bir şey öğrenmek bir efor gerektirir ama çocuk için bu otomatik olarak, kendiliğinden gerçekleşir. Çocuğun öğrenme merkezi aktiftir ve çocuğa hiçbir ek yük getirmeden çalışıp durur. Çocukla çocuk olduğunuzda onunla birlikte zahmetsizce öğrenirsiniz.
Kendilerini rahatça ifade ederler
Bir çocuk ister konuşabilsin ister konuşamasın kendini çok rahat ifade eder. İstemediği bir şey olursa ağlar, konuşabiliyorsa rahatça hayır der. Bazen bizim istemediğimiz ama hayır diyemediğimiz şeylere bir çocuğun nasıl rahatlıkla hayır dediğini ve yaşamın normal bir şekilde aktığınız gördüğünüzde minik bir aydınlanma yaşarsınız.
Enerjileri tükenmez
Aslında onların da enerjileri tükenir ama tükenene kadar hiç tükenmeyecekmiş gibi yaşarlar. Bu aslında yetişkinleri en çok zorlayan özellikleridir. Asla durmayacakmış gibi gelir. Oysa çocuk sadece anı yaşar. Çocukla çocuk olduğunuzda enerjinizi idareli kullanmaktan vazgeçer son damlasına kadar özgürce harcarsınız.
Denemekten çekinmezler
Erken çocukluk döneminde yeni şeylere karşı biraz mesafeli olsalar da biraz daha özgürleştiklerinde yeni şeylere karşı, karşı konulmaz bir deneme isteği duyarlar. Çocukla çocuk olduğunuzda daha önce hiç yapmadığınız şeyleri yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Parkta bir oyuncağı daha önce denemediğiniz şekilde kullanabilir, yolda bir ağacın dibini eşeleyebilirsiniz.
Düşmekten korkmazlar
Özgürce koşmak, tırmanmak, atlamak, zıplamak… Çocuklar bunların hepsini herhangi bir korku duymadan yaparlar. Çocukla çocuk olduğunuzda ne kadar çok şeyden korktuğunuzu fark etmek işten bile değildir. Bu korku hayatın her alanında tutar bizi. Çocukla çocuk olduğunuzda fark edebileceğiniz bu durum bile başlı başına mutluluk vericidir.
Başlarının dönmesinden keyif alırlar
Çocuklar kendi etraflarında dönerken başları döner ve onlar bu durumdan son derece keyif alırlar. Aslında baş dönmesi insanın kendi kendine yapabildiği çok keyifli bir etkidir. Uzun sürmez, birçok kişi için son derece güvenlidir. Eğer kendi kendinize yapmaktan çekinirseniz bir çocuk bulduğunuz ilk an birlikte dönmeyi denemelisiniz!
Saatlerce konuşabilirler
Eğer kendinizi ona bırakırsanız konuşacak, paylaşacak ne kadar çok konu olduğunu görünce şaşıracaksınız! Kendi minicik ama anlatacak çok şeyi vardır. Sorular sorarak onu yönlendirebilir vereceği farklı yanıtlarla çok uzun sürecek bir eğlencenin içine dalabilirsiniz.
Hediyelere bayılırlar
Hediyelere gerçekten sevinecek birileri varsa o da çocuklardır. Onlar için her şey hediye olabilir. Mandalinadan kaleme, eğlenceli etiketlerden, renkli bir balona kadar geniş bir yelpazede hediye alarak mutluluğuna ortak olabilirsiniz. Her yerinize renkli etiketler yapıştırmayı deneyin.
Çikolatayı çok severler
Çikolatayı kim sevmez diyebilirsiniz ama çocuklar için çikolata mucize gibi bir yiyecektir.
Enerjileri tükendiğinde pili bitmiş oyuncak gibi uykuya dalarlar
Tüm gün oynamış bir çocuk zamanı geldiğinde pili bitmiş bir oyuncak gibi uykuya dalıverir. Bu öyle tatlı bir andır ki yine yetişkin dünyasının uykuya geçerken bile “yapılması gerekenler” listesini sorgulatır insana.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün