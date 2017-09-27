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    Hürriyet >Dünya>Çocukken ciğerine kaçan oyuncak 40 yıl sonra çıktı

    Çocukken ciğerine kaçan oyuncak 40 yıl sonra çıktı

    BBC Türkçe
    27.09.2017 - 09:11 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 09:11

    İngiltere'de doktorlar, öksürük şikayetiyle hastaneye gelen bir kişinin ciğerlerinden oyuncak trafik konisi çıkardı.

     

    47 yaşındaki hasta, bir yıldan uzun süredir öksürük sorunu çekiyordu. Doktorlar çekilen filmlerin ardından, yıllardır sigara içen hastanın ciğerinde bir tümör olduğundan şüphelenmişti.

    Fakat ameliyat sırasında hastanın ciğerinden çıkardıkları şey bir tümör değil, "uzun zamandır kayıp olan" bir oyuncak trafik konisi oldu. British Medical Journal'da yayınlanan raporda hastanın on yıllar boyunca hiçbir sağlık sorunu çekmeden yaşadığını fakat son dönemde öksürmeye başladığını aktardı.

    Doktorlara göre trafik konisini erken yaşta yutması, gelişmekte olan ciğerlerinin bu yabancı maddeye uyum sağlayarak şekil değiştirmesini sağladı.

    Çocukların ciğerlerine oyuncakların kaçması sıra dışı bir durum değil. Fakat oyuncaktan kaynaklanan semptomların bu kadar uzun süre sonra ortaya çıkması "eşine rastlanmamış bir durum".

    Etiketler: ingiltere , ingiliz , hasta
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