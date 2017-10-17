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    Haberler >Dünya>Çocuk Vakfı ve Fatih Erdoğan, Astrid Lindgren Ödülü’ne aday

    Çocuk Vakfı ve Fatih Erdoğan, Astrid Lindgren Ödülü’ne aday

    AA
    17.10.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Türkiye’den Çocuk Vakfı ve yazar Fatih Erdoğan, İsveçli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren’in anısına verilen ‘Astrid Lindgren Ödülü’ için, aday gösterildi.

    ÇOCUK Vakfı’ndan yapılan açıklamada, ödüllerin 2018 adaylarının Frankfurt Kitap Fuarında duyurulduğu belirtildi. Buna göre, Türkiye’den Çocuk Vakfı ile yazar Fatih Erdoğan aday gösterilirken, ödülü kazananların Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda açıklanacağı aktarıldı.
    Açıklamada, Fatih Erdoğan’ın 40 yılı aşkın süre içinde yazdığı, resimlediği çocuk kitaplarının yanı sıra, çocuk edebiyatı yayıncılığı editörlüğünde öncülüğü, çocuk edebiyatı öğretimi ve çocuk kitapları çeviri çalışmaları kapsamında aday gösterildiği anlatıldı.
    Ayrıca, Çocuk Vakfı’nın da kurulduğu 1990’dan bu yana okuma kültürü, medya, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı bağlamında gerçekleştirdiği program, kampanya, yayın ve kongre çalışmaları dolayısıyla aday gösterildiği bildirilen açıklamada, vakfın çalışmalarının arasında ‘Çocuk Kitap’la Büyüsün!’, ‘İyi Kitap Önce Çocukların Hakkıdır’, ‘Kalem, Defter, Kitap Kampanyası’, ‘Okuyan Şehir Sakarya’, ‘Türk Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatının Dünya Dillerine Çevrilmesi Projesi’, örgün eğitim kurumlarında ve üniversitelerde ‘Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Buluşmaları’, ‘Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı’, ‘1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nin yer aldığı kaydedildi.

    Etiketler: isveç , Astrid Lindgren
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