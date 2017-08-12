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    Çocuk üniversitesinde mezuniyet heyecanı

    Hürriyet Eğitim
    12 Ağustos 2017 - 13:21Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 13:21

    İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin düzenlediği üç haftalık çocuk üniversitesi yaz okulu programı, keyifli bir mezuniyet töreniyle sona erdi.

    Çocuk üniversitesi mezunlarını verdi. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin düzenlidiği üç haftalık çocuk üniversitesi yaz okulu programı, çocuklara keyifli bir mezuniyet yaşattı. Florya Halit Aydın yerleşkesinde gerçekleşen mezuniyet töreninden önce öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergisini inceleyen aileler, çocuklarının eserleri karşısında büyük mutluluk yaşadı. Törende, yaz okuluna katılan 5-12 yaş arasında yaklaşık 40 öğrenci kep ve cüppelerini giyerek mezun oldu. Üniversite havasını küçük yaşlarda soluyan minikler gerçek bir üniversite mezuniyetini aratmayan törende, adeta gelecek yıllarda yaşayacaklarının bir provasını yaptı.

    “KIŞ OKULUNA DA GÖNDERİN”

    Törende konuşan İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı; “Yoğun bir yaz okulu programını geride bıraktık. Bu bir yaz okulu programı desek de sadece eğlencenin olmadığını söyleyebilirim. Eğlenceyle birlikte birçok şey öğrenen çocukların artık hayata daha farklı bakacaklarını düşünüyorum. Ayrıca gezilerimiz kültürel anlamda verimli geçtiği kadar öğrencilerimizle birebir vakit geçirmemizi de sağladı” dedi. Çocuklardan büyük umudu olduğunu belirten Sayı, bunun gibi eğitimlere her zaman çocuklarını teşvik etmeleri konusunda velilere seslendi ve onlara kış okulu eğitimine çocuklarını göndermeleri konusunda davette bulundu.

    “ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR ŞANSLI”

    Sayı’nın ardından söz alan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ise, “Biz bu sertifika ve diplomaları almak, bu cüppeleri giyebilmek için yıllarca uğraştık. Buradaki çocuklarımız çok şanslı ki şimdiden böyle fırsatlara sahipler. Bu yüzden onlardan büyük işler bekliyoruz. Ayrıca bu imkanları onlara sunan ailelerine teşekkür ediyor ve onları bu bilinçlerinden dolayı tebrik ediyorum”  diye konuştu.

    Konuşmaların ardından tek tek isimleri okunarak sahneye alınan öğrenciler, yaz okulu boyunca ders aldıkları öğretmenlerinden başarı belgelerini aldı. Belgelerinin takdim edilmesinin ardından öğrenciler, Yrd.Doç. Dr. Sayı eşliğinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

     

     

     

    Etiketler: Çocuk üniversitesi , mezun , İstanbul Aydın Üniversitesi
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