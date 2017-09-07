Ã‡ocuk tacizcisi 59 gÃ¼nde tahliye edildi, bakanlÄ±k devreye girdi

DiyarbakÄ±râ€™da yaÅŸayan 35 yaÅŸÄ±ndaki S.Ã–., geÃ§en Åžubat ayÄ±nda oÄŸlu B.Ã–.â€™nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± incelerken, gÃ¼venlik gÃ¶revlisi M.A. ile cinsel iÃ§erikli mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. M.A.â€™nÄ±n oÄŸlu ile buluÅŸmak istediÄŸini gÃ¶ren baba S.Ã–., Ã§ocuÄŸunun hesabÄ±ndan yazÄ±ÅŸmaya devam etti. M.A. ile oÄŸluymuÅŸ gibi yazÄ±ÅŸan baba S.Ã–., bankalara zÄ±rhlÄ± araÃ§ hizmeti veren bir ÅŸirkette gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olan M.A. ile buluÅŸmak iÃ§in sÃ¶zleÅŸti.

Ã‡ocukla buluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen M.A., buluÅŸma gÃ¼nÃ¼ 3 kez yer deÄŸiÅŸtirirken, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun yerine babasÄ±nÄ±n geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce, para taÅŸÄ±ma iÅŸinde kullanÄ±lan zÄ±rhlÄ± araÃ§la kaÃ§tÄ±. Baba S.Ã–.â€™nÃ¼n ÅŸikayeti Ã¼zerine olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Mardinâ€™in MazÄ±daÄŸÄ± Ä°lÃ§esiâ€™nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan evli 3 Ã§ocuk babasÄ± M.A., 28 Åžubat gÃ¼nÃ¼ tutuklandÄ±.



SAVCI: TEMAS OLMAZSA BÄ°LE 'CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMAR' SUÃ‡UDUR



SoruÅŸturmayÄ± 15 gÃ¼nde tamamlayan savcÄ±, ÅŸÃ¼pheli M.A. hakkÄ±nda 'Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suÃ§undan 3 yÄ±ldan 8 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istedi. ÅžÃ¼phelinin 15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k maÄŸdur ile cinsel iliÅŸkiye girme amacÄ±yla iletiÅŸime geÃ§tiÄŸini belirten savcÄ±, M.A.â€™nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ± cep telefonunu yok ettiÄŸini ifade etti. TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™na gÃ¶re, 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamamÄ±ÅŸ Ã§ocuklara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen her tÃ¼rlÃ¼ cinsel davranÄ±ÅŸÄ±n, â€™Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±â€™ suÃ§unu oluÅŸturduÄŸunu belirten savcÄ±, ÅŸÃ¼pheli ile maÄŸdur arasÄ±nda temas olmazsa bile M.A.â€™nÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.



'YETÄ°ÅžKÄ°N KADIN OLDUÄžUNU SANDIM'



Ä°ddianamenin kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan tutuklu sanÄ±k M.A.â€™nÄ±n yargÄ±lamasÄ±na 31 Mart gÃ¼nÃ¼ DiyarbakÄ±r 2â€™nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde baÅŸlandÄ±. Ä°fadesi alÄ±nan sanÄ±k M.A. "Facebookta gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kiÅŸinin yetiÅŸkin kadÄ±n olduÄŸunu sandÄ±m. YaÅŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda 13 olduÄŸunu sÃ¶yledi. Sosyal medyada benimle dalga geÃ§ildiÄŸini sanÄ±p, buluÅŸmaya karar verdim. Bu sÄ±rada Ã§ocuÄŸu gÃ¶rÃ¼p, 13 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu anladÄ±m. Ä°sminin kadÄ±n ismi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. BuluÅŸmak istememin nedeni kim olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±karmaktÄ±" dedi.



59 GÃœNDE TAHLÄ°YE



KararÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, M.A.â€™yÄ± 'Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' yerine, daha az cezasÄ± olan 'Cinsel taciz' suÃ§undan 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. PiÅŸmanlÄ±k gÃ¶stermemesi nedeniyle sanÄ±ÄŸa iyi hal indirimi yapmayan mahkeme, kaÃ§ma ÅŸÃ¼phesi bulunmamasÄ± nedeniyle, 59 gÃ¼n tutuklu kalan M.A.â€™nÄ±n tahliyesine karar verdi.



TEMAS OLMADIÄžI Ä°Ã‡Ä°N CÄ°NSEL TACÄ°Z SAYILDI



GerekÃ§eli kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ÅŸehevi hislerle ve cinsel amaÃ§lÄ± olduÄŸunu belirtti. Ä°ddianamede suÃ§un hukuki vasÄ±flandÄ±rmasÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n eyleminin â€™Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±â€™ olarak nitelendirildiÄŸi belirtilen kararda, "SanÄ±k, cinsel saikle hareket etmiÅŸ ise de cinsel temasta bulunmadÄ±ÄŸÄ±, suÃ§un â€™Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ±â€™ unsurlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±, â€™Cinsel Tacizâ€™ suÃ§unu oluÅŸturduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi



BAKANLIK Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°



Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, verilen kararÄ±n yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunarak, Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesiâ€™ne istinaf baÅŸvurusu yaptÄ±. DilekÃ§esinde olayÄ±n baÅŸÄ±ndan beri suÃ§un mahiyetinde hataya dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten bakanlÄ±k avukatÄ± Remzi Atalay ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savundu:



"Ã‡ocuklara karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ cinsel davranÄ±ÅŸ istismardÄ±r. Cinsel taciz suÃ§u ile kurulan hÃ¼kmÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Eylem taciz deÄŸil, cinsel istismar suÃ§u kapsamÄ±nda kalmaktadÄ±r. Cinsel istismar suÃ§unun oluÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik cinsel bir davranÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi yeterlidir. Ã‡ocuÄŸun vÃ¼cut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlal edilmesi zorunluluÄŸu aranmamalÄ±dÄ±r. Cinsel tacizin Ã§ocuÄŸa karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesi halinde, cinsel istismar suÃ§u oluÅŸmaktadÄ±r. Ã‡ocuÄŸun cinsel istismarÄ± eyleminden hÃ¼kÃ¼m kurulmasÄ± gerekirken, cinsel tacizden kurulan hÃ¼kmÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir."