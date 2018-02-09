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    Çocuk şüphelinin babasına da dava

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    09.02.2018 - 17:48 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sancaktepe’de, babasından habersiz alarak kullandığı minibüsün kontrolünü kaybedince bir eve girip, 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ve 4 yaşındaki Elif Nur Dursun’un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 13 yaşındaki R.A.’nın babası ilhan Askerler hakkında da, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Çocuk mahkemesinin ihbarı üzerine hakkında dava açılan İlhan Askerler’in yaşı küçük olan oğlunun olaydan önce de sık sık şehir içinde araç kullanmasına müsaade edip ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu olduğu belirtildi.

    Çocuk şüphelinin babasına da davaSancaktepe’de 8 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen kazada, babası evde uyuduğu sırada çekmeceden minibüsün anahtarını alan 13 yaşındaki R.A., ağabeyi S.A. ile birlikte gezmek istedi. Minibüsü çalıştıran R.A., hareket ettikten 50 metre sonra aynı mahallede oturan ve sokakta oynayan 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe’yi altına alarak hızla bir evin duvarına çarptı. Bu sırada evde televizyon izleyen 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ve 4 yaşındaki Elif Nur Dursun, evin içine giren minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 13 yaşındaki R.A., babası İlhan Askerler ve abisi S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan R.A. tutuklanırken, babası ve abisi serbest bırakıldı.

    13 yaşındaki R.A.’nın, Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşması, geçtiğimiz Aralık ayında görüldü. Mahkeme Heyeti, sanık R.A.’yı, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ve suçun işleniş biçimi de göz önüne alınarak önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın yaşına ve olayın meydana geliş biçimine göre cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    MAHKEME İHBAR ETTİ

    Mahkeme heyeti ayrıca, oğlunun olaydan önce de sık sık şehir içinde araç kullanmasına müsaade eden baba İlhan Askerler hakkında, ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu bulunduğunu göz önüne alarak, gereğinin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.

    Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç duyurusunda bulunulmasının ardından, baba İlhan Askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin, aracı verip yaşı küçük çocuğuna kullandırttığının tespit edildiği, şüpheli İlhan Askerler’in alınan beyanında, oğlunun olay günü kendisinden habersiz aracın anahtarını alarak kaza yaptığını, olayda kusurunun olmadığını beyan ettiği, şüphelinin suç tarihinde yaşı küçük olan oğlunun olaydan önce de sık sık şehir içinde araç kullanmasına müsaade edip ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu olduğu ifade edildi.

    Baba İlhan Askerler’in yargılaması, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

    Etiketler: Sancaktepe , kaza , haberler , son dakika
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